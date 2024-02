In questo articolo si possono trovare i pronostici Verona – Juventus, quote dei bookmakers e analisi della partita di sabato 17 febbraio ore 18.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona – Juventus, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match valido per la 25esima giornata di Serie A.

La Juventus reduce da un punto in tre giornate fa visita al Verona di Marco Baroni, che si trova ad una lunghezza dalla zona salvezza.

I nostri pronostici Verona – Juventus

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Verona - Juventus bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.30 2.10 2.10 Risultato esatto 0-1 Juventus 5.50 5.75 5.00 Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro 2.62 2.50 2.45

Come scommettere su Verona – Juventus: analisi match e pronostici

Dopo aver subìto la seconda sconfitta consecutiva in campionato perdendo allo Juventus Stadium contro l’Udinese, la Juventus fa visita a un Verona reduce da un buon pareggio sul campo del Monza in occasione dell’ultima giornata di campionato.

Probabili formazioni Verona - Juventus

Per i pronostici Verona – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VERONA (4-2-3-1) : Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Swiderski/Noslin.

: Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Swiderski/Noslin. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Confrontare le quote vincente della partita Verona – Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa perforabile

Prima dello 0 a 0 contro il Monza allo U-Power Stadium, gli scaligeri avevano subìto almeno una rete a partita per 6 giornate di seguito. Al Bentegodi arriva una Juventus dal dente avvelenato che vorrà sicuramente tornare a Torino con una vittoria. I pronostici Verona – Juventus prevedono quindi la possibilità di assistere ad un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,30 con bet365

I bianconeri vogliono tornare a vincere

Dopo il 3 a 0 di Lecce, contro Empoli, Inter e Udinese sono arrivati un pareggio e 2 sconfitte. La squadra allenata da Max Allegri ha tutta la voglia di tornare a conquistare 3 punti per provare almeno a difendere il secondo posto dagli assalti del Milan che si sta pericolosamente avvicinando sempre di più.

Scommessa 2; risultato esatto 0-1 Juventus: 5,75 con Sisal

Quanto è mancato il numero 9

Contro l’Udinese l’assenza del numero 9 si è fatta pesare eccome. Con le speranze di scudetto ridotte a poco più di un lumicino, gli uomini di Allegri contro il Verona potranno contare nel rientro in campo da parte di Dusan Vlahovic, intenzionato a ritrovare il gol in campionato e ad aiutare la sua squadra a consolidare il secondo posto in campionato. I pronostici Verona – Juventus indicano il serbo come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro: 2,45 con William Hill