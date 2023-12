In questa pagina i lettori troveranno i pronostici Verona - Cagliari, quote dei bookmaker online e info utili per scommettere sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona – Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match valido per la 17esima giornata di Serie A.

Match serale quello che andrà in scena allo stadio Bentegodi di Verona, dove i padroni di casa allenati da Marco Baroni e il Cagliari di Claudio Ranieri si sfideranno nel più classico degli scontri salvezza.

I nostri pronostici Verona – Cagliari

Il nostro pronostico Verona - Cagliari bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.07 2.00 1.90 Risultato esatto 1-2 Cagliari 12.00 11.50 10.00 Cagliari in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.65 3.60 3.25

Per i pronostici Verona – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VERONA (4-3-3) : Montipò; Terracciano, Hien, Amione, Tchatchoua; Duda, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic.

: Montipò; Terracciano, Hien, Amione, Tchatchoua; Duda, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic. CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Prati; Viola; Luvumbo, Petagna.

Confrontare le quote vincente della partita Verona – Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due difese non proprio insuperabili

Verona e Cagliari hanno subìto rispettivamente 23 e 29 gol. Le squadre che si affronteranno oggi non hanno di certo due retroguardie insuperabili, statistiche alla mano. Per questo motivo i pronostici Verona – Cagliari puntano su una partita ricca di reti e di occasioni da una parte e dall’altra.

Scommessa 1; over 2.5: 2,07 con bet365

Il Cagliari per allontanarsi ulteriormente dalla zona calda

Dopa la sconfitta per 2 a 1 contro il Napoli, il Cagliari di Claudio Ranieri vuole ritornare alla vittoria per cercare di accumulare più punti possibili in vista della corsa salvezza. Quella contro il Verona sarà una vera e propria sfida salvezza, e gli isolani sperano di tornare in Sardegna con 3 preziosissimi punti.

Scommessa 2; risultato esatto 1-2 Cagliari: 11,50 con Sisal

Il tocco di Claudio Ranieri

Dopo un inizio di campionato zoppicante, con i rossoblu a 3 punti nelle prime 9 giornate, la rocambolesca vittoria per 4 a 3 contro il Frosinone ha portato fiducia e autostima agli uomini allenati da Claudio Ranieri. Alla vittoria contro i ciociari ne sono seguite altre 2 contro Genoa e Sassuolo, due dirette concorrenti nella corsa salvezza. Il Cagliari spera contro il Verona di conquistare la prima vittoria in trasferta della suo campionato. E secondo alcuni pronostici Verona - Cagliari, ptorebbe riuscirci.

Scommessa 3; Cagliari in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,25 con William Hill