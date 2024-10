In questo articolo si possono trovare i pronostici Venezia-Atalanta, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Venezia – Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Eusebio Di Francesco e quella guidata da Gian Piero Gasperini.

La partita, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di domenica 20 ottobre allo Stadio Pier Luigi Penzo.

I nostri pronostici Venezia - Atalanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Venezia - Atalanta bet365 Unibet William Hill Doppia chance 1X 2.20 2.28 2.20 Parziale/Secondo tempo Pareggio/Atalanta 4.50 4.50 4.60 Over 3,5 2.75 3.05 2.75

Come scommettere su Venezia – Atalanta: analisi match e pronostici

Sfida dall’esito incerto, anche se la classifica parla diversamente. Il Venezia ultimo in graduatoria non vuole darsi già per sconfitto: i lagunari vengono da due K.O. di fila, non riuscendo a capitalizzare le belle prestazioni contro Verona e Roma. L’impressione è che Di Francesco abbia trovato la quadratura del cerchio e che, con i vari Busio, Oristanio e Pohjanpalo, possa mettere paura anche alla squadra detentrice dell'Europa League.

Dall'altro lato c'è per l'appunto l'Atalanta di Gasperini, protagonista di un avvio di stagione ricco di contraddizioni, condizionato dai troppi infortuni e da un calciomercato caratterizzato dall'addio eccellente di Koopmeiners e da un serie di acquisti forse troppo tardivi. Ora, però, i bergamaschi sembrano essersi ritrovati, guidati da un Retegui in grandissima forma.

Probabili formazioni Venezia vs Atalanta

Per i pronostici Venezia – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VENEZIA (3-5-2): Joronen, Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Busio, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco

Joronen, Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Busio, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini

Confrontare le quote vincente della partita Venezia – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Venezia, tutto è possibile

L’Atalanta appare nettamente in vantaggio, ma il Venezia è squadra da non sottovalutare. I veneti a centrocampo si affidano ad un giocatore decisamente tecnico come Nicolussi Caviglia, mentre in attacco il faro è il finlandese Pohjanpalo. Non gli ultimi arrivati. Secondo il nostro pronostico Venezia - Atalanta è gara che può terminare con la vittoria clamorosa degli uomini di Di Francesco o in alternativa con un pareggio.

Scommessa 1; doppia chance X1: 7,00 con bet365

Il Venezia non fa regali, ma l’Atalanta è più forte

Il Venezia è squadra orgogliosa, ma l’Atalanta ha dalla sua la superiorità tecnica e l’esperienza sviluppata in questi anni tra lotta al vertice in Serie A e trionfo clamoroso in Europa League. Secondo la nostra previsione, i lagunari riusciranno a tenere botta nel primo tempo, chiudendo la frazione sul pari. Poi alla lunga usciranno i valori degli atalantini, che possono permettersi il lusso di lasciare in panchina elementi del calibro di Samardzic e Zaniolo.

Scommessa 2; parziale/secondo tempo pareggio/Atalanta: 4,00 con Unibet

Ci saranno tanti gol

Tra titolari ed elementi inizialmente in panchina, l’attacco atalantino fa come al solito paura. A parlare come al solito sono i numeri, con i nerazzurri capaci di siglare 16 reti in 7 giornate, le stesse dell'Inter campione d'Italia. Gli uomini di Gasperini, però, sono tutt'altro che affidabili in difesa (13 i gol subiti). Per questi dati, secondo i nostri pronostici Venezia - Atalanta sarà gara all'insegna di almeno 4 gol.

Scommessa 3; over 3,5: 2,25 con William Hill