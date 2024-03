Pronostici Udinese – Salernitana e informazioni utili per scommettere: bianconeri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Udinese – Salernitana, match previsto sabato 2 marzo ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese – Salernitana, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match valido per la 27esima giornata di Serie A.

Entrambe reduci da una sconfitta per 2 a 0, le due formazioni apriranno il sabato calcistico con l’Udinese che, con una vittoria, si allontanerebbe ulteriormente dalla zona retrocessione.

I nostri pronostici Udinese – Salernitana

Il nostr pronostico Udinese - Salernitana bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.90 1.85 Risultato esatto 3-0 Udinese 12.00 14.00 12.00 Udinese in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.30 2.25 2.25

Come scommettere su Udinese – Salernitana: analisi match e pronostici

Dopo aver subìto l’ennesima sconfitta interna perdendo per 2 a 0 contro il Monza all’Arechi, una Salernitana che sembra aver ormai poco da dire a questo campionato è ospite dell’Udinese di Gabriele Cioffi in un match che, almeno secondo i bookies, sembra avere l’esito scontato.

Probabili formazioni Udinese - Salernitana

Per i pronostici Udinese – Salernitana occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kabasele; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin; Lucca.

Okoye; Perez, Giannetti, Kabasele; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin; Lucca. SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Boateng, Pasalidis, Bradaric; Basic, Coulibaly, Maggiore; Candreva, Weissman; Dia.

Confrontare le quote vincente della partita Udinese – Salernitana permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Un’annata disastrosa

Con appena 2 vittorie su 26 incontri giocati, 53 gol subiti e appena 20 segnati, la stagione dei campani è un disastro sotto ogni punto di vista. Ultimi in campionato, con pochissime speranze di potersi garantire la permanenza in Serie A per il prossimo anno, i granata ballano spesso e volentieri nelle retrovie. Per questo motivo i pronostici Udinese – Salernitana prevedono la possibilità di assistere ad una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

Una vittoria per la tranquillità

Un successo contro i campani permetterebbe all’Udinese si accumulare ulteriori punti per potersi garantire una dignitosa salvezza. Contro questa Salernitana il compito non sembra essere assai arduo, e i friulani potrebbero approfittare dell’annata disastrosa dei granata per conquistare 3 preziosissimi punti.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Udinese: 14,00 con Sisal

Un risultato scontato

Da quando Fabio Liverani ha sostituito Filippo Inzaghi alla guida dei granata, la Salernitana ha collezionato 2 sconfitte contro Inter e Monza, subendo 6 reti e non riuscendone a segnare nemmeno una. La trasferta di Udine non è sicuramente una partita semplice e, visto lo stato mentale che attraversano gli ultimi della classe, è lecito aspettarsi che i bianconeri possano – come predetto dai pronostici Udinese – Salernitana – passare in vantaggio già dopo i primi 45 minuti.

Scommessa 3; Udinese in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,25 con William Hill