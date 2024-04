Pronostici Udinese – Roma e informazioni utili per scommettere: giallorossi favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Udinese – Roma e analisi della partita prevista ore 18:00 domenica 14 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese – Roma, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match previsto tra friulani e giallorossi, partita valida per il 32esimo turno di Serie A.

Un Udinese pericolosamente vicina alla zona retrocessione ha assolutamente bisogno di fare punti contro una Roma ancora in corsa per la lotta per il quarto posto.

I nostri pronostici Udinese – Roma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Udinese - Roma bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.95 1.90 Risultato esatto 0-2 Roma 10.00 10.50 9.50 Paulo Dybala marcatore nell’incontro 3.40 3.25 3.10

Tutti i pronostici Udinese - Roma dei bookmaker, quote e mercati sono disponibili sui portali dei concessionari di gioco.

Come scommettere su Udinese – Roma: analisi match e pronostici

I bianconeri, reduci da una sconfitta allo scadere nella sfida contro un Inter sempre più lanciata verso il suo ventesimo titolo, ospitano la Roma di Daniele De Rossi fresca vincitrice del derby della Capitale.

Probabili formazioni Udinese - Roma

Per i pronostici Udinese – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Pereyra, Zarraga, Walace, Samardzic, Kamara; Success, Lucca.

Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Pereyra, Zarraga, Walace, Samardzic, Kamara; Success, Lucca. ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

Confrontare le quote vincente della partita Udinese – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Entrambe le squadre daranno tutto

Con motivazioni diverse in camp, ma entrambe a caccia di una vittoria che potrebbe voler dire tutto, Udinese e Roma probabilmente giocheranno una partita senza esclusione di colpi, cercando entrambe i 3 punti. Per questo motivo i pronostici Udinese – Roma prevedono la possibilità di poter assistere a una gara ricca di reti e di occasioni da una parte e dall’altra.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

Prepararsi al meglio per lo scontro diretto

Nel prossimo turno di Serie A, all’Olimpico la Roma ospiterà il Bologna, diretta concorrente per un quarto posto in classifica che potrebbe voler dire Champions League dalla prossima stagione. I giallorossi vogliono arrivare preparati alla sfida contro i felsinei e per questo motivo cercheranno di conquistare 3 punti in Friuli in modo da portarsi sempre più a ridosso dei rossoblu pronti ad approfittare di un eventuale passo falso da parte degli uomini allenati da Thiago Motta.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Roma: 10,50 con Sisal

Paulo Dybala vuole ritrovare il gol

L’ultima rete in segnata in campionato da Paulo Dybala risale al 2 marzo scorso, quando il fuoriclasse argentino partecipò alla goleada contro il Monza, quando la Roma si impose per 4 a 1 contro i brianzoli allo U-Power Stadium. Contro l’Udinese il numero 21 giallorosso vuole trovare il gol numero 13 in campionato. E stando ai pronostici Udinese - Roma, potrebbe riuscirci.

Scommessa 3; Paulo Dybala marcatore nell’incontro: 3,10 con William Hill