In questo articolo si possono trovare i pronostici Torino – Napoli, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 7 gennaio alle ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino – Napoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita andrà in scena all’Olimpico Grande Torino, match valido per la 19esima giornata di Serie A.

Dopo lo scialbo pareggio contro il Monza in occasione dell’ultima partita del 2023, i campioni d’Italia vogliono ritrovare la vittoria nella loro prima partita dell’anno.

I nostri pronostici Torino – Napoli

Il nostro pronostico Torino - Napoli bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.15 2.10 2.00 Risultato esatto 1-1 6.00 6.00 5.80 Giovanni Simeone marcatore dell’incontro 3.75 3.00 3.70

Come scommettere su Torino – Napoli: analisi match e pronostici

Dopo la sconfitta di Firenze i granata ospitano un Napoli che sta vivendo una mezza crisi di gioco e di risultati. Gli uomini di Juric possono approfittare del momento grigio dei partenopei per cercare la prima vittoria del 2024.

Probabili formazioni Torino - Napoli

Per i pronostici Torino – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Simeone, Kvaratskhelia.

Confrontare le quote vincente della partita Torino – Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa instabile

Con 7 reti subite nelle ultime 4 partite, la retroguardia dei partenopei certamente non sta attraversando un periodo florido. Con l’infortunio occorso ad Alex Meret poi, che costringerà il numero 1 azzurro a stare fermo ai box per almeno un mese e mezzo, il Napoli sarà costretto a giocare diverse partite con il comunque affidabile portiere di riserva Pierluigi Gollini. Anche per questo motivo i pronostici Torino – Napoli prevedono una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,15 con bet365

Campioni d’Italia in crisi

Il Napoli sta indubbiamente attraversando un periodo di crisi per quanto riguarda risultati e aspettative. Squadra distante anni luce dalla macchina perfetta della scorsa stagione, il Napoli al momento si trova ai margini della Zona Europa, e la concorrenza per il quarto posto mai come quest’anno è agguerritissima. In virtù degli ultimi risultati, i pronostici Torino – Napoli prevedono un pareggio tra le due formazioni.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,00 con Sisal

Occasione per il Cholito

Con Victor Osimhen impegnato in Coppa d’Africa e Matteo Politano distratto dalle sirene del campionato arabo, il peso dell’attacco dei partenopei è tutto sulle spalle di Giovanni Simeone. Favorito dalle quote marcatore Torino - Napoli. La scorsa stagione il figlio d’arte si è fatto sempre provare pronto quando l’occasione lo richiedeva e anche quest’anno il numero 18 degli azzurri vuole dimostrare di essere il degno sostituto del nigeriano.

Scommessa 3; Giovanni Simeone marcatore nell’incontro: 3,70 con William Hill