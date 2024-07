In questo articolo i lettori troveranno i nostri pronostici Spagna - Inghilterra per la finale degli Europei di Calcio con quote e analisi match.

Il momento è arrivato: il 14 Luglio alle ore 21:00 all'Olympiastadion di Berlino andrà in scena il grande spettacolo del calcio con la finale degli Europei che vedrà scontrarsi due grandissime nazionali: gli spagnoli di De la Fuente da un lato e gli inglesi di Gareth Southgate dall'altro. L'incontro promette grandi scintille ed emozioni per quella che sarà una degna e spettacolare conclusione di questo diciassettesimo torneo europeo. In questa pagina gli amanti di scommesse sportive e del pallone troveranno i consigli dei nostri esperti per scommettere sul match con i pronostici Spagna - Inghilterra, un confronto quote Europei ed un'analisi dettagliata della partita.

Dettagli importanti sulla partita Spagna - Inghilterra in finale degli Europei

La finale di Euro 2024 che andrà in scena il 14 Luglio alle ore 21:00 all'Olympiastadion di Berlino si disputerà tra la nazionale spagnola e la nazionale inglese, da un lato una squadra che ha collezionato un successo dietro l'altro, dall'altro una rosa che non ha convinto ma è riuscita nonostante tutto ad arrivare ancora una volta in fondo alla competizione.

Quote maggiorate sulla finale degli Europei

Quote Spagna - Inghilterra

Di seguito gli scommettitori potranno confrontare le quote Spagna - Inghilterra per il match di alcuni dei top bookmaker online sicuri e legali.

Analizzare le quote scommesse Spagna - Inghilterra è importantissimo per avere una visione chiara ed oggettiva di quale potrebbe essere la nazionale che solleverà il trofeo nel cielo tedesco di domenica 14 Luglio. L'incontro promette grande spettacolo ed emozioni in quanto a scontrarsi saranno le due favoritissime di questa diciassettesima edizione del torneo. Da una parte gli inglesi che vogliono rivendicare la finale della scorsa edizione, quando la coppa gli fu strappata proprio in finale dagli italiani nella loro stessa casa, nella spettacolare cornice di Wembley. Dall'altro lato La Roja che sembra non volersi fermare mai, macinando reti su reti, dritta fino all'obiettivo senza mai guardarsi indietro. Per scommettere sull'evento tantissimi bookmaker offriranno promo e alcuni dei migliori bonus scommesse dedicati proprio alla partita.

Sebbene precedentemente abbiamo confrontato i mercati più tradizionali relativi al pareggio, vittoria e sconfitta delle due squadre, bisogna sottolineare che le quote Spagna - Inghilterra più convenienti spesso sono individuabili nel mercati più particolari ed originali. Sui migliori siti di scommesse sportive online i giocatori troveranno un gran numero e varietà di tipologie di scommessa come le Combo o anche le Tricombo, i mercati speciali sulle statistiche del match (es. numero di corner, cartellini, pali, traverse, rigori etc), così come sui marcatori, modalità di goal e tanto altro.

Quota maggiorata Spagna - Inghilterra con Planetwin365

Individuare la quota vincente Spagna - Inghilterra potrebbe non essere così facile. Ecco perché alcuni dei top bookmakers mettono a disposizione dei giocatori delle iniziative interessanti che permettono di puntare sull'incontro con uno stimolo in più. In questo caso Planetwin365 offre una promozione quote maggiorate Spagna vs Inghilterra con il mercato 0.5 gol quotato a 10.00 anziché 1.05. Per aderire a questa offerta basta semplicemente registrarsi tramite il link affiliato presente in questa pagina (anche cliccando sull'immagine qui sopra) e seguire i passaggi richiesti. Nello specifico occorre selezionare uno dei bonus benvenuto attivi (la quota maggiorata è cumulabile con le iniziative di benvenuto), convalidare il conto ed effettuare un deposito qualificante di almeno 20€. Infine giocare una scommessa singola pre-match sul mercato 0.5 gol della finale degli Europei per attivare la maggiorazione di quota.

In caso di schedina vincente gli utenti ottengono una vincita reale derivante dalla quota ordinaria, ed un bonus scommesse relativo alla maggiorazione di quota. Il bonus andrà rigiocato 1 volta entro 5 giorni su giocate con quota min. 1.50.

Quota maggiorata LeoVegas e bonus benvenuto

Anche LeoVegas offre una quota maggiorata Spagna - Inghilterra che permette di scommettere sul mercato Spagna o Inghilterra vincente a 5.00. Per aderire a questa iniziativa è fondamentale iscriversi al sito di scommesse tramite il link affiliato presente in questa pagina (anche cliccando sull'immagine qui sopra). Dopo di ché effettuare una scommessa pre-match singola di massimo 20€ sul mercato della nazionale spagnola o inglese vincente nei 90 minuti regolamentari. In caso di schedina vincente, si ottiene una vincita in denaro reale fino a 100€. Questa offerta è cumulabile con il bonus benvenuto dell'operatore.

Probabili formazioni Spagna vs Inghilterra

Nel capitolo finale di questi Campionati Europei ospitato dall’Olympiastadion di Berlino, dopo la vittoria in rimonta contro la Francia, l’allenatore della Spagna Luis De La Fuente, potrebbe far scendere in campo la Roja con un modulo diverso rispetto al 4-2-3-1 visto contro i transalpini. Con il ritorno di Dani Carvajal, tornato a disposizione del mister dopo aver scontato la squalifica rimediata nei quarti di finale contro la Germania, a proteggere Unai Simon ci saranno lui, Nacho, Laporte e Cucurella. La Spagna dovrà ancora fare a meno dell’indisponibile Pedri, quindi Dani Olmo partirà di nuovo dal primo minuto affiancato da Rodri e Fabian Ruiz a centrocampo. In attacco capitan Alvaro Morata sarà affiancato da Nico Williams e dal migliore in campo contro la Francia Lamine Yamal.

Gareth Southgate potrebbe far scendere l’Inghilterra in campo con il medesimo modulo visto al Westfalenstadion di Dortmund nella vittoria in rimonta contro l’Olanda. Il 3-4-2-1 dell’allenatore inglese potrebbe prevedere tra i pali Jordan Pickford, con la difesa a 3 composta da Kyle Walker, Stones e Guehi. A centrocampo gli esterni saranno Trippier e Bukayo Saka, con Mainoo e Declan Rice a dare man forte in mediana. In attacco, capitan Harry Kane avrà alle sue spalle Phil Foden e Jude Bellingham.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams.

Unai Simón; Carvajal, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Trippier; Foden, Bellingham; Kane.

Pronostici Spagna - Inghilterra per la finale degli Europei di Calcio

La finale degli Europei di Calcio sarà l'incontro numero ventotto tra la nazionale spagnola e quella inglese. Probabilmente alcuni avevano già pronosticato questa finalissima, indubbiamente in molti avevano visto La Roja arrivare in fondo alla competizione avendo dato dimostrazione sin dall'inizio di essere una squadra senza rivali, incapace di fermarsi, che macina chilometri di campo e gol. Differente il discorso per i Three Lions di Southgate che partiti come favoriti per la competizione, hanno arrancato un po' sia durante la fase a gironi che nella fase ad eliminazione diretta.

I pronostici Spagna - Inghilterra devono tener conto delle performance delle due squadre durante il torneo. La nazionale spagnola ha superato la fase a gironi a punteggio pieno qualificandosi matematicamente e vincendo tutti e tre i match nel Gruppo B. Dopo di ché ha travolto la Georgia agli ottavi per 4-1, fermando i favoritissimi tedeschi ai quarti e i francesi in semifinale. Insomma, la Spagna ha affrontato tutte le big confermando ed affermando la sua supremazia. La nazionale inglese invece ha sorpreso negativamente nella fase a gironi vincendo solo un match contro la Serbia e pareggiando con Danimarca e Slovenia. Ha poi vinto ai supplementari con la Slovacchia agli ottavi, ai rigori contro la Svizzera ai quarti ed infine è riuscita a concludere il match nei tempi regolamentari solo con l'Olanda in semifinale. Quello che è emerso è una poca propensione al goal e anche una difficoltà anche in incontri con le underdogs. Motivo per cui il nostro pronostico Spagna - Inghilterra è a favore della squadra di De la Fuente anche se si sa che le sorprese sono sempre dietro l'angolo.

Pronostico Spagna - Inghilterra Vittoria Spagna ai tempi supplementari

Le statistiche storiche mostrano un dato tendente leggermente a favore degli inglesi che hanno vinto più match contro la nazionale spagnola mettendo a segno anche un maggior numero di goal. Andando a studiare gli scontri diretti del passato però, si può notare come tutte le ultime partite siano state vinte dalla Spagna che proprio nell'ultima decade sta vivendo un periodo d'oro con la sua cantera che sforna costantemente nuovi talenti richiestissimi nel calciomercato europeo. Le quote Euro al momento indicano proprio la vittoria della Spagna come il mercato più probabile quotato a 2.50 su Betflag e Betway, mentre il pareggio a 2.90 su Netbet e la vittoria dell'Inghilterra quota 3.50 sui principali bookmaker come ad esempio bet365. Non escludiamo nemmeno che le due nazionali possano adottare uno schema di gioco più chiuso e difensivo, cercando di portare poi la partita ai tempi supplementari. Di seguito si possono consultare le reali probabilità di ciascun mercato di verificarsi.

Pronostico Probabilità Netbet bet365 William Hill Vittoria Spagna 1 39,68% 2.52 2.50 2.50 Pareggio X 35,71% 2.87 2.80 2.80 Vittoria Inghilterra 2 29,41% 3.40 3.40 3.50

Risultato esatto Spagna vs Inghilterra

I giocatori più audaci potrebbero voler puntare su mercati diversi dai soliti 1X2, come per esempio il risultato esatto del match che permette di pronosticare esattamente come finirà l'incontro. Si tratta di una tipologia di scommessa estremamente difficile soprattutto per partite tanto importanti e non facili da interpretare. Secondo i nostri esperti potrebbe esserci una grossa possibilità che le due squadre terminino i tempi regolamentari in pareggio per 0-0 o 1-1 per poi concludere l'incontro ai supplementari con uno 1-0 o 2-1 della Spagna.

Pronostico miglior marcatore Spagna - Inghilterra

Autore del gol più bello di questi Campionati Europei, Lamine Yamal contro l’Inghilterra giocherà la sua prima finale con la maglia delle Furie Rosse. La pennellata eseguita contro la Francia ha permesso al giocatore del Barcellona, appena 16enne, di conquistare il trofeo di MVP del match. Contro l’Inghilterra il numero 19 della Roja è indicato essere uno dei probabili marcatori dell’incontro e, come contro la Francia in semifinale, cercherà di lasciare il segno anche contro la nazionale dei Tre Leoni.

Pronostico doppia chance Spagna - Inghilterra

Vittoria della Spagna o vittoria dell’Inghilterra nei 90 minuti è la scelta dei nostri esperti di doppia-chance. A detta dei bookmakers i favoriti sono gli spagnoli, reduci da un filotto di 6 vittorie consecutive. La nazionale inglese guidata da Gareth Southgate ha avuto bisogno dei calci di rigore per superare la Svizzera ai quarti di finale, ed è apparsa in più di un’occasione in affanno in questi Campionati Europei.

Dove guardare la diretta Spagna vs Inghilterra

La finalissima degli Euro 2024 potrà essere seguita su diversi canali. La diretta Spagna - Inghilterra sarà disponibile in chiaro su Rai 1 ma anche sui canali di Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer e Sky Sports 251. Inoltre gli abbonati a Now Tv potranno anche seguire lo streaming dell'evento.

Analisi dei precedenti testa a testa delle due nazionali

Importante per dei pronostici Spagna Inghilterra vincenti è l'analisi dei precedenti testa a testa delle due nazionali. In 27 incontri ufficiali la nazionale spagnola ha vinto 10 volte contro le 13 vittorie della nazionale inglese e si contano 4 pareggi. Vi è una sensibile differenza reti tra le due squadre con i 32 gol segnati dagli spagnoli e i 45 degli inglesi. Ecco di seguito gli ultimi quattro incontri ufficiali

15/10/2018 Spagna - Inghilterra 2-3 Nations League

08/09/2018 Inghilterra - Spagna 1-2 Nations League

15/11/2016 Inghilterra - Spagna 2-2 Amichevole

13/11/2015 Spagna - Inghilterra 2-0 Amichevole

Statistiche e curiosità

Terzo match in assoluto tra Spagna e Inghilterra ai Campionati Europei, con le statistiche che sorridono agli inglesi che finora hanno sempre vinto. Per 2 a 1 nel 1980 e ai rigori nel 1996. L’ultima partita ufficiale tra le due formazioni risale al match di Nations League dell’ottobre del 2018, e anche allora vinsero gli inglesi per 3 a 2. C’è tuttavia un dato statistico che preoccupa i tifosi inglesi: la Spagna ha sempre vinto le ultime 3 finali disputate tra Europei e Mondiali. Qualora dovesse riuscire a superare anche l’Inghilterra a Berlino, la Roja diventerebbe l’unica nazionale europea capace di vincere 4 finali consecutive.

FAQ - Domande frequenti

Quando si gioca la finale Spagna - Inghilterra?

La partita Spagna vs Inghilterra si disputerà domenica 14 Luglio alle ore 21:00 presso l'Olympiastadion di Berlino.

Dove guardare la diretta Spagna Inghilterra?

Gli appassionati di calcio e di scommesse possono seguire il match in diretta in chiaro su Rai 1 ma anche sui canali di Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer e Sky Sports 251 oltre allo streaming disponibile su Now Tv.

Come scommettere sulla finale degli Europei?

Stando alle recenti statistiche e guardando alle performance delle due squadre, ci si può aspettare una vittoria della nazionale spagnola, pronostico confermato anche dalle quote Spagna - Inghilterra che tendono a favore della squadra di De la Fuente. Non possiamo escludere sorprese, ma con ogni probabilità sarà la Roja a trionfare magari nei tempi supplementari o ai rigor.