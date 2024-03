Pronostici Slavia Praga – Milan e informazioni utili per scommettere: rossoneri favoriti per il passaggio del turno

In questo articolo si possono trovare i pronostici Slavia Praga – Milan, quote dei bookmakers e analisi della partita di giovedì 14 marzo ore 18:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Slavia Praga – Milan, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno degli ottavi di finale della Uefa Europa League.

Dopo aver vinto per 4 a 2 la partita d’andata al Meazza, il Milan cercherà di sbrigare la pratica Slavia Praga forte di 2 reti di vantaggio.

I nostri pronostici Slavia Praga – Milan

Il nostro pronostico Slavia Praga - Milan bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.30 2.30 2.25 Risultato esatto 1-2 Milan 9.00 9.00 9.00 Olivier Giroud marcatore dell’incontro 2.75 2.75 2.50

Come scommettere su Slavia Praga – Milan: analisi match e pronostici

Dopo aver raggiunto il secondo posto superando la Juventus in campionato, i rossoneri sono sempre più decisi a puntare a vincere l’Europa League. La squadra di Pioli è – a detta dei bookmakers – la terza formazione candidata alla vittoria finale dopo Liverpool e Bayer Leverkusen.

Probabili formazioni Slavia Praga - Milan

Per i pronostici Slavia Praga – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1) : Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Dorley; Douder, Provod, Zmrzly; Chytil.

: Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Dorley; Douder, Provod, Zmrzly; Chytil. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Confrontare le quote vincente della partita Slavia Praga – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Addormentare il gioco

Per qualificarsi, lo Slavia Praga ha bisogno di segnare almeno 3 gol senza subirne alcuno. La squadra allenata da Jindrich Trpisovsky cercherà di alzare il ritmo già i primi minuti di gioco. Starà al Milan dunque addormentare il gioco cercando di contenere le sortite avversarie, provando così a terminare i primi 45 minuti in perfetta parità. Potrebbe rivelarsi un match chiuso stando ai pronostici Slavia Praga - Milan.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,30 con bet365

Il Milan vuole vincere anche la partita di ritorno

Fortunata nei sorteggi, la formazione di Stefano Pioli ha dimostrato nella partita d’andata di poter battere agevolmente la squadra ceca. Pur consapevoli che potrebbero passare il turno anche subendo una sconfitta di misura, i rossoneri cercheranno comunque di fare la loro partita provando a vincere anche a Praga. Motivo per cui molti pronostici Slavia Praga - Milan danno la squadra rossonera come favorita.

Scommessa 2; risultato esatto 1-2 Milan: 9,00 con Sisal

Giroud vuole segnare ancora

Autore del gol che, nella partita d’andata ha aperto le danze alla goleada finale dei rossoneri, il numero 9 transalpino non vede l’ora di ripetersi anche nella partita di ritorno, dimostrando così di essere decisivo nonostante le 37 primavere. Visto lo stato di forma dell’attaccante francese, i pronostici Slavia Praga – Milan, indicano Olivier Giroud come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Olivier Giroud marcatore dell’incontro: 2,50 con William Hill