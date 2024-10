In questo articolo si possono trovare i pronostici Shakhtar Donetsk-Atalanta, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Shakhtar Donetsk – Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Marino Pusic e quella allenata da Gian Piero Gasperini.

La partita, valevole per la seconda giornata della fase campionato della Champions League, si disputerà martedì 2 ottobre alle 18:45 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen.

I nostri pronostici Shakhtar Donetsk-Atalanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Shakhtar Donetsk - Atalanta bet365 Sisal William Hill Primo marcatore dell'incontro: Ademola Lookman 5.50 5.50 5.00 Risultato esatto 2-0 Atalanta 8.50 8.75 8.50 Vittoria Shakhtar Donetsk 5.25 5.25 5.80

Come scommettere su Shakhtar Donetsk – Atalanta: analisi match e pronostici

L’Atalanta vuole continuare a dire la sua in campo internazionale. In casa nerazzurra c’è grande entusiasmo, perché lo straordinario successo nella scorsa Europa League è ancora fresco, freschissimo. Adesso, però, c’è da voltare pagina: la squadra di Gasperini è chiamata a confermarsi dopo la bella prova nella gara d’esordio in Champions contro l’Arsenal.

Al cospetto dei Gunners, i nerazzurri hanno confermato di poter affrontare chiunque: per questo, una squadra forte ma alla portata come lo Shakhtar Donetsk non può fare paura. Anche gli ucraini vengono da un pareggio alla prima giornata di Champions League: 0-0 contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Curiosamente proprio gli emiliani hanno fermato sul pari (questa volta parliamo di un 1-1) la stessa Atalanta. Ci sarà equilibrio anche a Gelsenkirchen?

Probabili formazioni Shakhtar Donetsk - Atalanta

Per i pronostici Shakhtar Donetsk – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SHAKHTAR DONETSK(4-3-3): Riznyk, Konoplya, Bondar, Matviienko, Pedrinho; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Zubkov, Sikan, Eguinaldo. Allenatore: Pusic.

Riznyk, Konoplya, Bondar, Matviienko, Pedrinho; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Zubkov, Sikan, Eguinaldo. Allenatore: Pusic. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Djimsiti, De Roon, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Samardzic, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini

Confrontare le quote vincente della partita Shakhtar Donetsk – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Lookman, prima gioia in Champions dopo gli exploit in Europa League?

Il protagonista più atteso è proprio lui. Parliamo ovviamente del nigeriano Ademola Lookman, in cerca del primo gol in carriera in Champions League: i presupposti per la prima gioia ci sono tutti, come certificano le due reti già realizzate in campionato e la recente tripletta nella finalissima di Europa League contro il Bayer Leverkusen oltre ai pronostici Shakhtar Donetsk - Atalanta. Sarà l’ex Leicester ad aprire le danze di un incontro che si preannuncia decisamente equilibrato?

Scommessa 1; Ademola Lookman primo marcatore: 5,50 con bet365

L’Atalanta sembra superiore: la vittoria è nelle corde dei nerazzurri

La squadra di Gasperini, al netto di qualche difficoltà per un calciomercato ricco di turbolenze e per i tanti infortuni, sta ritrovando lo spirito e il gioco che l’anno scorso le hanno permesso di alzare al cielo l’Europa League. Contro il Bologna (pareggio acciuffato nei minuti finali) si sono visti orgoglio e soprattutto trame offensive: contro lo Shakhtar i vari Retegui, Samardzic e De Ketelaere possono fare veramente male. Per questo puntiamo su un netto 2-0 a tinte nerazzurre.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Atalanta: 13,00 con Sisal

Lo Shakhtar ha grande esperienza in Europa, occhio agli sgambetti

Gli ucraini sono alla diciannovesima partecipazione alla massima competizione europea. Siamo dunque al cospetto di una squadra dalla grande esperienza: una vittoria di Sudakov e compagni non è ipotesi campata in aria secondo i nostri pronostici Shakhtar Donetsk - Atalanta.

Scommessa 3; vittoria Shakhtar Donetsk: 4,80 con William Hill