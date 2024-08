In questo articolo si possono trovare i pronostici Servette – Chelsea, le quote dei bookmakers e l’analisi della partita.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Servette – Chelsea, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno dei play-off di Conference League per giovedì 29 agosto alle ore 20:30 allo Stade de Genève.

Dopo aver vinto la gara di andata per due reti a zero, il Chelsea fa visita agli svizzeri del Servette. I Blues ora vogliono completare l’opera e ottenere il pass per la fase a gironi della terza competizione europea.

I nostri pronostici Servette – Chelsea

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Servette - Chelsea bet365 Sisal William Hill Il Chelsea vince il primo tempo 2.10 2.15 2.05 Risultato esatto 0-2 Chelsea 9.50 8.75 9.50 Under 2,5 2.37 2.20 2.50

Come scommettere su Servette – Chelsea: analisi match e pronostici

La stagione del Chelsea è iniziata con una sconfitta, lo 0-2 casalingo contro i campioni d’Inghilterra in carica del Manchester City. La squadra di Enzo Maresca si è però subito rialzata vincendo per 2-0 in trasferta contro il Servette e per 6-2 sul campo del Wolverhampton. Ora i Blues vogliono completare l’opera. Agli svizzeri serve un’autentica impresa per continuare la propria avventura europea.

Probabili formazioni Servette vs Chelsea

Per i pronostici Chelsea – Servette occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SERVETTE (4-2-3-1): Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou; Douline, Ondoua; Stevanovic, Cognat, Kutesa; Crivelli. All. Haberli.

CHELSEA (4-3-3) Jorgensen; Veiga, Badiashile, Adarabioyo, Disasi; Dewsbury-Hall, Caicedo, Madueke; Nkunku, Palmer, Mudryk. All: Maresca.

Confrontare le quote vincente della partita Servette – Chelsea permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Chelsea non vuole correre rischi

La squadra di Maresca proverà a concludere il primo tempo in vantaggio. Reduce dalla netta vittoria per 6-2 sul campo del Crystal Palace, il Chelsea non ha alcuna intenzione di sottovalutare l’impegno. Nonostante la vittoria per 2-0 conquistata a Stamford Bridge, i Blues sono consapevoli che non è ancora fatta e scenderanno in campo con il piglio giusto. Secondo gli esperti ed i pronostici Servette - Chelsea il team londinese vincerà la prima frazione di gioco.

Scommessa 1; il Chelsea vince il primo tempo: 2.10 con bet365

Blues per bissare il successo dell’andata

Vincere aiuta a vincere e Maresca lo sa benissimo. Il k.o. contro il Manchester City è ormai archiviato, ma il Chelsea ha bisogno di fiducia dopo annate difficili. Per questo motivo il tecnico italiano chiederà alla sua squadra di non abbassare la guardia nella sfida in programma a Ginevra.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Chelsea: 8.75 con Sisal

Per il Servette sarà fondamentale non sbilanciarsi

Il Servette per sperare nella qualificazione deve segnare, ma allo stesso tempo sarà fondamentale non subire goal. Per questo motivo gli svizzeri dovranno fare attenzione a non sbilanciarsi. A Londra la squadra di Haberli nel primo tempo è riuscita a bloccare il Chelsea sullo 0-0. Bisognerà ripartire dalla stessa applicazione messa in campo nella prima frazione di gioco della gara di andata. Secondo i pronostici Servette - Chelsea può starci l’under 2,5.

Scommessa 3; under 2,5: 2,50 con William Hill