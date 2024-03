Pronostici Sassuolo – Udinese e informazioni utili per scommettere: bianconeri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Sassuolo – Udinese e l’analisi della partita prevista alle ore 15:00 di lunedì 1° aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Sassuolo – Udinese, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra neroverdi e friulani, partita valida per il 30esimo turno di Serie A.

La sfida tra gli uomini allenati da Davide Ballardini e quelli guidati da Gabriele Cioffi è il secondo match-salvezza previsto questa giornata dopo la sfida tra Cagliari e Verona.

I nostri pronostici Sassuolo – Udinese

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione.

Il nostro pronostico Sassuolo - Udinese bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.90 1.90 Risultato esatto 0-1 Udinese 8.50 8.75 8.00 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.10 2.10 2.10

Come scommettere su Sassuolo – Udinese: analisi match e pronostici

Entrambe reduci da due sconfitte in occasione dell’ultima giornata di campionato, Sassuolo e Udinese sono distanti 4 punti in classifica e mettono in campo motivazioni simili. I friulani possono ancora salvarsi, mentre i neroverdi sono in caduta libera. L’Udinese dopo il match del Mapei ospiterà Inter e Roma e, visto il calendario proibitivo che l’attende, dovendo ancora giocare contro il Bologna al Dall’Ara, la squadra di Cioffi proverà ad accumulare più punti possibili negli scontri diretti.

Probabili formazioni Sassuolo - Udinese

Per i pronostici Sassuolo – Udinese occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Pereyra, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Brenner.

Confrontare le quote vincente della partita Sassuolo – Udinese permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La terza peggior difesa

L’Udinese farà visita alla squadra che detiene la terza peggior difesa del torneo dopo quelle di Frosinone e Salernitana. Anche per questo motivo i pronostici Sassuolo – Udinese prevedono la possibilità di assistere ad un match in cui si potrebbero segnare più di 2 reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

Ritrovare la vittoria

Contro un Sassuolo capace di vincere soltanto una delle ultime 10 partite di campionato, l’Udinese cerca la vittoria numero 5 nel torneo per potersi allontanare velocemente dai meandri della bassa classifica. In questa stagione soltanto la Salernitana ha fatto peggio dei friulani in temini di vittorie conquistate. I bianconeri sono anche la squadra che in Serie A ha finora conquistato più pareggi. Sono ben 15 infatti le volte in cui gli uomini di Cioffi sono arrivati al 90esimo minuto in perfetta parità.

Scommessa 2; risultato esatto 0-1 Udinese: 8,75 con Sisal

Il Sassuolo per giocarsela

Per difendersi dagli attacchi dell’Udinese, il Sassuolo dovrà concentrarsi su una solida strategia di gioco, concentrandosi in difesa e cercando di concedere il meno possibile ai suoi avversari. Con la lotta per la permanenza in Serie A ancora apertissima per almeno 7 squadre, ogni punto conquistato potrebbe essere più che prezioso. Secondo i pronostici Sassuolo - Udinese, un pareggio potrebbe concludere il match.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,10 con William Hill