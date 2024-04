Pronostici Sassuolo – Milan e informazioni utili per scommettere: rossoneri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Sassuolo – Milan, quote dei bookmakers e analisi del match di domenica 14 aprile ore 15:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Sassuolo – Milan, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra neroverdi e rossoneri, partita valida per il 32esimo turno di Serie A.

Reduce da 2 pareggi consecutivi contro Udinese e Salernitana, dirette avversarie nella corsa salvezza, il Sassuolo ospita un Milan che viene dalla prepotente vittoria per 3 a 0 contro il Lecce a San Siro.

I nostri pronostici Sassuolo – Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Sassuolo - Milan bet365 Sisal William Hill Milan in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.25 2.25 2.00 Risultato esatto 1-2 Milan 8.50 8.50 8.00 Olivier Giroud marcatore nell’incontro 2.50 2.40 2.37

Tutti i pronostici Sassuolo - Milan, quote e mercati sono disponibili sulle piattaforme dei siti scommesse online. Ulteriori info utili si possono trovare nelle nostre pagine dedicate a

i migliori siti scommesse per il calcio per puntare sulla Serie A

il codice promozionale Betnero, bonus benvenuto e tanto altro su questo operatore.

Quote maggiorate del giorno

Come scommettere su Sassuolo – Milan: analisi match e pronostici

Il pareggio subìto allo scadere dalla Salernitana potrebbe aver compromesso la permanenza in Serie A dei neroverdi, che saranno impegnati nelle prossime partite contro Lecce Fiorentina e Inter prima del rush finale. Al Mapei arriva però un Milan che potrebbe voler risparmiare le energie per giocarsi l’accesso alle semifinali di Europa League contro la Roma in settimana.

Probabili formazioni Sassuolo - Milan

Per i pronostici Sassuolo – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Thorstvedt, Boloca; Defrel, Bajrami, Laurientè; Pinamonti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Confrontare le quote vincente della partita Sassuolo – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Salernitana ha poco da dire al campionato

Contro un Sassuolo penultimo in campionato, e in vista della partita di ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma all’Olimpico, l’allenatore del Milan Stefano Pioli potrebbe decidere di applicare un ampio turnover. Proprio le “cosiddette” seconde linee dei rossoneri potrebbero voler dimostrare al tecnico milanista di meritare qualche chance in più in prima squadra dando il massimo contro i neroverdi provando a passare in vantaggio già nei primi 45 minuti.

Scommessa 1; Milan in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,25 con bet365

Il Milan per conquistare la 22esima vittoria

Con un posto in Champions assicurato per il prossimo anno, i rossoneri contro il Sassuolo potrebbero trovare la vittoria numero 22 in campionato, andando così a consolidare sempre di più il secondo posto in classifica. Sono i favoriti dai pronostici Sassuolo - Milan.

Scommessa 2; risultato esatto 1-2 Milan: 8,50 con Sisal

Olivier Giroud per trovare il gol numero 14

Al momento terzo in una classifica marcatori dominata da Lautaro Martinez, il numero 9 dei rossoneri finora è arrivato a 13 reti in campionato. Intenzionato a lasciare un buon ricordo nel cuore dei milanisti, contro il Sassuolo l’attaccante transalpino cercherà la sua ennesima rete, e i pronostici Milan – Sassuolo indicano proprio il numero 9 rossonero come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Olivier Giroud marcatore nell’incontro: 2,37 con William Hill