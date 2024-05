Pronostici Sassuolo – Inter e informazioni utili per scommettere: nerazzurri nettamente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Sassuolo – Inter, quote dei bookmakers e analisi della partita prevista sabato 4 maggio ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Sassuolo – Inter, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra meneghini e neroverdi, match valido per la 35esima giornata di Serie A.

Dopo aver battuto anche il Torino per 2 a 0 in occasione dell’ultima di campionato, l’Inter va in trasferta a Sassuolo, con i neroverdi penultimi e a – 5 dalla zona salvezza.

I nostri pronostici Sassuolo – Inter

Il nostro pronostico Sassuolo - Inter bet365 Sisal William Hill Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.00 1.95 1.83 Risultato esatto 0-3 Inter 12.00 12.50 10.00 Alexis Sanchez marcatore dell’incontro 2.87 2.75 2.87

Come scommettere su Sassuolo – Inter: analisi match e pronostici

Primo candidato alla seconda retrocessione dopo quella della Salernitana, al Sassuolo di Davide Ballardini serve un autentico miracolo per poter riuscire a salvarsi. A Reggio Emilia arriverà un’Inter che non ha più nulla da chiedere al campionato, ed è probabile quindi che Simone Inzaghi potrebbe concedere un po’ di spazio alle seconde linee che tuttavia faranno di tutto per mettersi in mostra davanti al proprio allenatore.

Probabili formazioni Sassuolo - Inter

Per i pronostici Sassuolo – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Henrique, Boloca; Volpato, Thorstvedt, Laurientè; Pinamonti.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu/Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez/Sanchez, Thuram/Arnautovic.

Confrontare le quote vincente della partita Sassuolo – Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Vendicare l’unica sconfitta

Dopo aver portato più di 300mila persone per le strade di una Milano diventata per 10 ore nerazzurra, l’Inter si trova a dover affrontare l’unica squadra capace di batterla nel torneo. Con lo scudetto ormai cucito sul petto, i nerazzurri proveranno a vendicare la sconfitta dell’andata contro un Sassuolo all’ultima spiaggia. Sono i favoriti dalle quote e pronostici Sassuolo - Inter.

Scommessa 1; Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,00 con bet365

L’Inter cerca l’ennesima vittoria

Vista la situazione critica in cui versano in classifica, saranno i neroverdi a dover fare la partita, giocandosi il tutto per tutto per la permanenza in Serie A. L’Inter potrebbe approfittare degli inevitabili, ampi spazi che la squadra allenata da Davide Ballardini le concederà per colpire in contropiede e provare a portare a casa la vittoria numero 29 in campionato.

Scommessa 2; risultato esatto 0-3 Inter: 12,50 con Sisal

La qualità delle seconde linee

Con soli 2 gol in 22 presenze in Serie A, il cileno non è certo stato uno dei principali protagonisti dello Scudetto dell'Inter. Probabile partente per la prossima stagione, queste potrebbero essere le ultime partite in nerazzurro per il numero 70. Intenzionato a lasciare un buon ricordo nel cuore dei tifosi, Alexis Sanchez darà il massimo e farà di tutto per segnare il suo terzo gol in campionato. Di fatto è favorito dalle quote marcatore e dai pronostici Sassuolo - Inter.

Scommessa 3; Alexis Sanchez marcatore nell’incontro: 2,87 con William Hill