Pronostici Sassuolo – Cagliari e informazioni utili per scommettere: neroverdi leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Sassuolo – Cagliari, quote bookmakers e analisi della partita ore 12:30 di domenica 19 maggio.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Sassuolo – Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita tra neroverdi e sardi, lunch- time match valido per il 37esimo turno di campionato, il penultimo di Serie A.

Il primo dei due match-salvezza previsti per la penultima giornata di campionato si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove il Sassuolo di Davide Ballardini sfiderà il Cagliari di Claudio Ranieri in un'emozionante sfida valida per la permanenza in Serie A.

I nostri pronostici Sassuolo – Cagliari

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Sassuolo - Cagliari bet365 Sisal William Hill Gianluca Lapadula marcatore nell’incontro 3.00 2.75 3.30 Risultato esatto 0-2 Cagliari 17.00 17.00 15.00 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.20 2.15 2.15

Come scommettere su Sassuolo – Cagliari: analisi match e pronostici

Dopo i 5 gol presi in casa del Milan, il Cagliari deve provare assolutamente a fare risultato sul campo del Sassuolo. Una vittoria per i sardi vorrebbe dire salvezza con una giornata d’anticipo e gli uomini di Ranieri potrebbero approfittare degli spazi che il Sassuolo – costretto inevitabilmente a fare la partita – gli concederà per provare a colpire in contropiede.

Probabili formazioni Sassuolo - Cagliari

Per i pronostici Sassuolo – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SASSUOLO (3-5-2) : Consigli; Erlic, Ferrari, Kumbulla; Toljan, Henrique, Lipani, Thorstvedt, Doig; Laurienté, Pinamonti

: Consigli; Erlic, Ferrari, Kumbulla; Toljan, Henrique, Lipani, Thorstvedt, Doig; Laurienté, Pinamonti CAGLIARI (4-3-3): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Lapadula, Luvumbo

Confrontare le quote vincente della partita Sassuolo – Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

E’ il momento di Lapadula

Con appena 3 gol segnati in campionato, falcidiato dagli infortuni questa stagione, Gianluca Lapadula ha l’occasione di tornare ad essere decisivo contro il Sassuolo. Il numero 9 peruviano è indicato essere, secondo i pronostici Sassuolo - Cagliari, uno dei probabili marcatori nell’incontro.

Scommessa 1; Gianluca Lapadula marcatore nell’incontro: 3,00 con bet365

Vincere per la salvezza

Con una vittoria il Cagliari andrebbe a quota 36, ipotecando la salvezza. Contro un Sassuolo che più di una volta quest’anno ha concesso tanto agli avversari soprattutto in casa, i giocatori allenati da Claudio Ranieri proveranno a conquistare la loro ottava vittoria in campionato.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Cagliari: 17,00 con Sisal

La paura potrebbe prevalere

Reduci dal pokerissimo subìto dal Milan a San Siro, i giocatori del Cagliari si giocano il tutto per tutto contro il Sassuolo. Entrambe le formazioni sanno che una sconfitta le spingerebbe sull’orlo del baratro e per questo motivo nei primi 45 minuti del match potrebbe prevalere la paura stando ai pronostici Sassuolo - Cagliari.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,10 con William Hill