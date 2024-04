Pronostici Salernitana – Sassuolo e informazioni utili per scommettere: neroverdi favoriti contro i granata

In questo articolo si possono trovare i pronostici Salernitana – Sassuolo, quote dei bookmakers e analisi della partita prevista venerdì 5 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Salernitana – Sassuolo, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra granata e neroverdi, partita valida per il 31esimo turno di Serie A.

Dopo aver passato una pessima Pasquetta perdendo per 3 reti a zero a Bologna, il ritorno all’Arechi di Stefano Colantuono sarà caratterizzato dalla sfida contro il Sassuolo, altra formazione seriamente candidata alla retrocessione in Serie B.

I nostri pronostici Salernitana – Sassuolo

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Salernitana - Sassuolo bet365 Sisal William Hill Sassuolo in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.87 2.80 2.75 Risultato esatto 0-2 Sassuolo 12.00 12.50 11.00 Gregoire Defrel marcatore nell’incontro 3.60 3.70 3.60

Come scommettere su Salernitana – Sassuolo: analisi match e pronostici

Solo la matematica trattiene in serie A la Salernitana che, salvo clamorose rimonte, sarà la prima squadra a scendere in Serie B dopo tre campionati consecutivi in massima serie. Il Sassuolo con una vittoria raggiungerebbe a quota 27 Verona e Cagliari, rendendo la lotta per non retrocedere ancora più entusiasmante.

Probabili formazioni Salernitana - Sassuolo

Per i pronostici Salernitana – Sassuolo occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Zanoli, Manolas, Pirola, Bradaric; Basic, Coulibaly, Maggiore; Candreva, Tchaouna; Weissman.

Costil; Zanoli, Manolas, Pirola, Bradaric; Basic, Coulibaly, Maggiore; Candreva, Tchaouna; Weissman. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Confrontare le quote vincente della partita Salernitana – Sassuolo permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Salernitana ha poco da dire al campionato

Ad una spanna dalla Serie B, la Salernitana ha ormai pochissimo da dire a questo campionato. La squadra di Colantuono, dopo la batosta subita dal Bologna, deve provare a raccogliere i cocci per terminare dignitosamente la sua avventura in Serie A. Davanti a sé avrà un Sassuolo penultimo ma ancora in corsa per poter rimanere in Serie A. Motivazioni differenti per le formazioni che si sfideranno all’Arechi, con gli emiliani che con una vittoria potrebbero dare una svolta alla loro stagione. Facile immaginare, secondo i pronostici Salernitana - Sassuolo, un vantaggio della squadra in trasferta già a partire dal primo tempo.

Scommessa 1; Sassuolo in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,87 con bet365

Allontanarsi dal fondo classifica

Con un calendario decisamente complicato davanti a sé, dovendo ancora ospitare le milanesi e con un Sassuolo – Cagliari previsto alla penultima giornata che potrebbe significare dentro/fuori, conquistando 3 punti contro la Salernitana, i neroverdi potrebbero recuperare terreno e mettere pressione alle altre formazioni che lottano per non retrocedere.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Sassuolo: 12,50 con Sisal

Si è sbloccato Defrel

Contro l’Udinese l’attaccante francese ha trovato finalmente il primo gol in stagione. L’ex giocatore di Roma e Sampdoria vorrà sicuramente ripetersi contro la Salernitana, provando così a dare una mano alla sua squadra nell’estremo tentativo di rimanere in serie A. I pronostici Salernitana – Sassuolo indicano il numero 92 neroverde come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Gregoire Defrel marcatore nell’incontro: 3,60 con William Hill