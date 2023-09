In questa pagina è possibile trovare informazioni sull'uso del codice presentatore Gazzabet necessario per partecipare al bonus scommesse.

Gazzabet è un sito di scommesse autorizzato dall’ADM / AAMS disponibile a tutti gli utenti italiani maggiorenni. Il bookmaker prevede un bonus di benvenuto che può arrivare fino a 525€ agli iscritti che rispettano i termini e le condizioni promozionali.

Per partecipare all’offerta, è necessario inserire il codice presentatore Gazzabet, oggetto principale di questo articolo. Nel resto dei paragrafi verranno rivelate tutte le informazioni fondamentali per chiarire qualsiasi dubbio.

Codice presentatore Gazzabet: cos’è e a cosa serve

Il codice presentatore Gazzabet è una formula alfanumerica da inserire al momento della prima registrazione al sito di scommesse, nel campo “Bonus e Promozioni”. Inserendo questo codice promo, si attiverà la promozione di benvenuto scommesse che dovrà poi essere seguita con attenzione in tutti gli altri step rimanenti per ricevere il bonus.

Attualmente il welcome bonus mette in palio fino a 525€ di bonus scommesse sotto forma di free bet. Il codice GAZZA*** può essere inserito nel modulo di registrazione di Gazzabet.

Codice presentatore Gazzabet: come funziona?

L’utilizzo del codice presentatore Gazzabet non è complesso. La procedura da seguire dovrebbe essere di facile attuazione anche per gli utenti alle prime armi. In caso di dubbi, ecco un elenco degli step:

L'utente deve registrarsi per la prima volta su gazzabet.it (sito ufficiale). Per iniziare la procedura, si può cliccare sul tasto “ Registrati ” di colore rosa scuro.

Durante la registrazione, nel campo ‘Bonus e Promozioni’, l'utente deve inserire il codice promozionale "GAZZA***".

L'utente deve inviare una copia fronte e retro del proprio documento d'identità per convalidare il Conto di Gioco.

Si deve quindi effettuare il primo deposito entro 7 giorni dall'apertura dell’account personale (almeno 10€).

Il bonus viene suddiviso in quattro livelli separati: al raggiungimento di ogni livello, è previsto l’accredito di una free bet pari al 25% del valore del primo deposito.

Registrazione a Gazzabet con codice promo: guida completa

Se la spiegazione della procedura di iscrizione al sito di scommesse riportata nel paragrafo precedente appare troppo superficiale, ecco un elenco dettagliato di tutti gli step:

Cliccare sul pulsante “ Registrati ” presente in ogni pagina di gazzabet.it.

Inserire il codice fiscale nella finestra in sovraimpressione per compilare automaticamente gran parte del modulo.

Qualora l’utente non ricordi il codice fiscale, potrà ricavarlo in automatico fornendo tutte le informazioni anagrafiche necessarie (come nome, cognome, sesso, ecc.), dopo aver cliccato su “Non lo ricordo” nella finestra in primo piano.

Compilare la prima pagina del modulo di registrazione, ricordandosi di inserire il codice presentatore “GAZZA****” , dopo aver aperto la sezione a tendina “Bonus e promozioni”.

Fornire tutti i consensi necessari e cliccare su “Registrati” per confermare la creazione del proprio account di gioco.

Bonus benvenuto scommesse Gazzabet

Come già anticipato, l’utilizzo del codice presentatore Gazzabet è collegato alla promozione di benvenuto per gli appassionati di scommesse sportive che si registrano per la prima volta su questa piattaforma.

La promozione di benvenuto "Welcome Bonus Sport" offerta da Gazzabet fornisce ai nuovi clienti la possibilità di ricevere fino al 100% del loro primo deposito in Freebet fino a un massimo di 525€.

Per ricevere il bonus benvenuto scommesse Gazzabet, seguire questi step:

Completare la registrazione su gazzabet.it come precisato sopra.

Inserire il codice promozionale nel campo ‘Bonus e Promozioni’ durante la registrazione.

Inviare una copia del documento d'identità per convalidare l’account.

Effettuare il primo deposito entro 7 giorni dalla data di apertura del Conto Gioco (almeno 10 € per partecipare all’offerta).

Il bonus viene suddiviso in quattro livelli distinti.

Per sbloccare il primo livello del bonus, scommettere una somma pari al doppio del valore del deposito iniziale.

Per sbloccare il secondo livello, scommettere una somma pari a tre volte il valore del deposito iniziale.

Per sbloccare il terzo livello, scommettere una somma pari a cinque volte il valore del deposito iniziale.

Per sbloccare il quarto livello, scommettere una somma pari a sei volte il valore del deposito iniziale.

Una volta raggiunto ogni livello, si riceverà un coupon per una Freebet pari al 25% del valore del primo deposito.

Per utilizzare le Freebet, scommettere in multipla di almeno 3 eventi con quota minima per selezione pari a 1.50.

Termini e condizioni importanti da sapere sul welcome bonus scommesse Gazzabet:

Sulle free bet non si può usare la funzione Cash Out.

Le free bet non possono essere utilizzate su eventi annullati o rimborsati.

Il bonus scommesse non può essere utilizzato per giocate sistemistiche.

Solo i ticket refertati entro 30 giorni dalla registrazione saranno validi per sbloccare le Freebet.

Le Freebet possono essere utilizzate per scommesse sportive su gazzabet.it, sia su client Desktop che Mobile, ma esclusivamente in modalità pre-match.

Nel caso in cui le free bet risultino vincenti, si riceveranno coupon validi per 7 giorni dalla loro emissione pari al valore della vincita.

I coupon possono essere utilizzati su schedine di almeno 3 eventi con una quota totale minima di 5.00, esclusivamente in modalità pre-match.

Le free bet e i coupon non sono direttamente prelevabili.

Si applicano ulteriori T&C, riportati in formato integrale sul sito ufficiale.

Tabella riassuntiva sul bonus scommesse benvenuto Gazzabet:

Informazione Dettaglio Bonus massimo 525€ in free bet Deposito minimo qualificante 10€ Numero livelli bonus 4 Requisito minimo scommessa bonus freebet 3 eventi con quota minima 1.5 Durata validità coupon 7 giorni dall’emissione Quota totale minima per utilizzo coupon 5.00 Restrizioni Non sono considerate valide le puntate a sistema e le giocate a rischio minimo codice presentatore Gazzabet necessario

Dove si può trovare il codice presentatore Gazzabet?

Il codice promozionale Gazzabet è riportato nella pagina dedicata alla promozione di benvenuto con bonus scommesse del sito, appena sopra alla sezione riservata ai T&C. Inoltre, all’interno di questa pagina è possibile sbloccare e copiare il codice promo Gazzabet, cliccando il pulsante più in alto.

Scommesse Gazzabet: analisi del palinsesto e del servizio

Il bookmaker Gazzabet offre quote su centinaia di eventi sportivi internazionali all’interno della propria piattaforma. La proposta di gioco è fornita attraverso un’interfaccia intuitiva e suddivisa in 2 aree principali:

Scommesse (quote pre-match).

Live (eventi dal vivo).

Sport quotati

Sulla sinistra della schermata si può trovare un elenco completo degli sport su cui è possibile scommettere: Calcio, Tennis, Marcatori Calcio, Fantasy Calcio, Padel, Basket, Formula 1, Motociclismo, Automobilismo, Badminton, Baseball, Ciclismo, Cricket, Floorball, Football Americano, Football Australiano, Freccette, Golf, Hockey, Pallamano, Pallanuoto, Pugilato, Rugby, Sci Alpino, Snooker, Tennis Tavolo, Antepost, Spettacolo.

Un elenco folto e variegato, in cui si possono trovare discipline molto popolari in Italia e anche opzioni meno note.

Numero di mercati su cui scommettere

La profondità nella scelta di mercati per le scommesse sportive è rappresentata in maniera fedele dal numero di eventi quotati e dalla tipologia. Ad esempio, nelle principali partite di calcio, su Gazzabet è possibile puntare su centinaia di quote, suddivise in queste categorie:

Principali

Selezioni

Draw No Bet

U/O Match

U/O Tempi

U/O Squadra

1° Tempo

2° Tempo

Casa

Ospite

Speciali

Speciali Goal

Ris. Esatto

Multi Esiti

Goals

Multigol

Multichance

Combo

Combo Multi Gol

Combo Tempi

Tricombo

Sanzioni

Palinsesto live

Passando alle scommesse dal vivo, gli utenti di Gazzabet possono seguire i match attraverso un’animazione digitale, un’interfaccia completa con il prospetto delle quote aggiornate in tempo reale e un elenco di statistiche utili.

In aggiunta, è possibile anche seguire alcune partite in diretta streaming HD, cliccando su “Diretta TV” nella barra di navigazione secondaria in alto a destra. In entrambe le sezioni, si può poi trovare una comoda barra di ricerca per filtrare le partite in modo rapido e veloce.

Metodi di pagamento

Per ricevere il bonus di benvenuto è necessario aver effettuato almeno una ricarica, così da poter fare le puntate qualificanti. Su Gazzabet ci sono diverse modalità per depositare denaro e prelevare le vincite dal proprio conto di gioco, tra cui:

Bonifico bancario

Bonifico postale

Carta di credito (specificamente Visa e Mastercard)

PostePay

PayPal

Skrill

Neteller

Nuvei (con la condizione che sia stato precedentemente utilizzato per una ricarica).

Si segnala che non esistono limiti minimi o massimi per la maggior parte delle modalità di prelievo. Tuttavia, per quanto riguarda PostePay, è posto un limite massimo di 2.000 euro per singola operazione. Tutte le operazioni possono essere eseguite senza l’applicazione di alcuna commissione.

Ogni utente è tenuto a fissare un limite di ricarica settimanale sulla base delle linee guida sul Gioco Responsabile.

Metodo di pagamento Limite minimo Limite massimo Note Bonifico bancario Nessuno Nessuno - Bonifico postale Nessuno Nessuno - Carta di credito Nessuno Nessuno Solo Visa e Mastercard PostePay Nessuno 2.000 euro per singola operazione Possibilità di effettuare più prelievi da 2.000 euro l’uno PayPal Nessuno Nessuno - Skrill Nessuno Nessuno - Neteller Nessuno Nessuno - Nuvei (Paypal) Nessuno Nessuno -

Codice presentatore Gazzabet - FAQ

Qual è il codice promozionale di Gazzabet?

Il codice “GAZZA****” è disponibile consultando i T&C completi della promozione di benvenuto sul sito ufficiale.

Cosa succede se non viene inserito il codice promo Gazzabet?

Il codice promozionale non è obbligatorio ma se non viene inserito durante la registrazione non si avrà diritto a ricevere il bonus di benvenuto fino a 525€ in free bet.

Ci sono altri codici promozionali su Gazzabet?

Altri codici promo potrebbero essere inviati via email o SMS a utenti già iscritti nel contesto di offerte esclusive. Al momento non è possibile dare maggiori dettagli a riguardo, trattandosi di promo create ad hoc dallo staff del sito.

I bonus scommesse di Gazzabet sono prelevabili?

No, nessun bonus scommesse è direttamente prelevabile sui bookmaker legali AAMS / ADM. Bisogna completare il requisito di rigioco (chiamato anche wagering, rollover o playthrough) così come indicato nei termini e nelle condizioni, affinché il bonus diventi saldo prelevabile.