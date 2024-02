Pronostici Roma – Torino e informazioni utili per scommettere: giallorossi favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma – Torino, quote dei bookmakers e analisi del match di lunedì 26 febbraio.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Torino, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra le due formazioni in programma allo Stadio Olimpico di Roma.

Orario insolito per un Monday night match che per l’occasione si trasforma in un Monday evening match, visto che la sfida tra le due formazioni avrà luogo alle 18.30.

I nostri pronostici Roma - Torino

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Roma - Torino bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.35 2.25 2.30 Risultato esatto 2-1 Roma 9.00 9.25 9.00 Romelu Lukaku marcatore dell’incontro 2.62 2.75 2.62

Come scommettere su Roma – Torino: analisi match e pronostici

Dopo aver recuperato giovedì sera il match valido per la 21esima giornata di Serie A contro la Lazio, il Torino incrocia un’altra romana, questa volta in trasferta, dove allo Stadio Olimpico della capitale se la vedrà contro i giallorossi di Daniele De Rossi.

Probabili formazioni Roma - Torino

Per i pronostici Roma – Torino occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Svilar; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Pellegri, Zapata.

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una gara a viso aperto

La retroguardia del Torino farà visita al quarto miglior attacco della Serie A. Con 45 reti segnate, la Roma è preceduta soltanto da Inter, Milan e Atalanta. Abituata a segnare almeno 2 gol nelle ultime 5 partite di campionato, contro il Torino di Ivan Juric la Roma proverà ulteriormente a migliorare il suo score. Per questo i pronostici Roma – Torino prevedono la possibilità di assistere ad un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,35 con bet365

La Roma per non lasciar scappare le altre

Seriamente intenzionati a non lasciar scappare il gruppo delle prime della classe e a provare il più possibile ad avvicinarsi all’Atalanta quarta in classifica, i giallorossi vogliono tornare a vincere davanti al loro pubblico, dopo il pesante 4 a 2 subìto all’Olimpico dall’Inter il 10 febbraio scorso. Contro il Toro gli uomini di De Rossi cercheranno di conquistare altri 3 preziosissimi punti.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Roma: 9,25 con Sisal

Il belga a caccia della rete numero 10

Arrivato a 9 reti in campionato, Romelu Lukaku è a un passo dalla doppia cifra. Il gigante belga contro il Torino cercherà la rete numero 10, e anche per questo motivo i pronostici Roma – Torino prevedono che l’attaccante giallorosso scriverà il suo nome sul tabellino dei marcatori del match.

Scommessa 3; Romelu Lukaku marcatore dell’incontro: 2,62 con William Hill