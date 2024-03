Pronostici Roma - Sassuolo e informazioni utili per scommettere: giallorossi nettamente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma – Sassuolo, quote dei bookmakers e analisi del match di domenica 17 marzo ore 18:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Sassuolo, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra giallorossi e neroverdi, partita valida per il 29esimo turno di Serie A.

Una Roma reduce dalla sconfitta indolore in Europa League contro il Brighton affronta un Sassuolo con l’acqua alla gola al penultimo posto in classifica.

I nostri pronostici Roma - Sassuolo

Il nostro pronostico Roma - Sassuolo bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-0 Roma 9.50 10.50 9.00 Romelu Lukaku primo marcatore nell’incontro 3.75 3.90 4.50 Paulo Dybala marcatore nell’incontro 2.25 2.00 2.20

Come scommettere su Roma – Sassuolo: analisi match e pronostici

Con entrambe le squadre alla ricerca di punti preziosi per i loro obiettivi stagionali, la partita promette di essere un incontro serrato e tattico. Le strategie degli allenatori, la forma dei giocatori chiave e la capacità di sfruttare al meglio le opportunità saranno determinanti.

Probabili formazioni Roma - Sassuolo

Per i pronostici Roma – Sassuolo occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Henrique, Boloca; Racic, Volpato, Laurienté; Pinamonti.

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Sassuolo permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Roma per la 15esima vittoria

Dopo aver conquistato i quarti di finale di Europa League, contro un Sassuolo in piena crisi la Roma cerca la vittoria numero 15 in campionato per tentare l’assalto al quarto posto che potrebbe voler dire Champions la prossima stagione. I pronostici Roma - Sassuolo vedono la squadra di casa come favorita.

Scommessa 1; risultato esatto 3-0 Roma: 9,50 con bet365

Romelu Lukaku cerca l’undicesima rete

Arrivato in doppia cifra in campionato, Romelu Lukaku contro il Sassuolo cercherà di siglare la sua undicesima rete. Sempre più decisivo dall’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina dei giallorossi, il gigante belga dopo un inizio in sordina si sta dimostrando una pedina fondamentale per la Roma. Inamovibile e predominante in area di rigore se in giornata, l’ex attaccante dell’Inter può essere mortifero sotto porta. Per questo motivo i pronostici Roma – Sassuolo indicano il numero 90 giallorosso come uno dei probabili primi marcatori del match.

Scommessa 2; Romelu Lukaku primo marcatore nell’incontro: 3,90 con Sisal

Il fattore Dybala

Giunto a 12 reti in campionato, Paulo Dybala contro il Sassuolo può sfruttare al massimo gli spazi che gli concederà la difesa dei neroverdi per provare a scatenare tutta la sua fantasia. Di fatto è favoritissimo dalle quote marcatore Roma - Sassuolo. Arrivato ad essere estremamente complementare con il compagno di reparto Romelu Lukaku, l’attaccante argentino, nonostante qualche stop dovuto a piccoli ma frequenti infortuni, si sta dimostrando sempre più determinante anche in Europa League, dove ha trascinato i giallorossi ai quarti di finale.

Scommessa 3; Paulo Dybala marcatore nell’incontro: 2,20 con William Hill