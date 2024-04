Pronostici Roma – Milan e informazioni utili per scommettere: giallorossi favoriti per la qualificazione

In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma – Milan, quote dei bookmakers e analisi match previsto giovedì 18 aprile alle ore 21:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Milan, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno dei quarti di finale di Uefa Europa League.

La Roma di Daniele De Rossi ospita Milan di Stefano Pioli, in una sfida che vede i due tecnici italiani sfidarsi per proseguire il cammino in Europa.

I nostri pronostici Roma – Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Roma - Milan bet365 Sisal William Hill Olivier Giroud marcatore dell’incontro 3.10 2.75 3.10 Risultato esatto 1-1 6.50 6.25 6.00 Romelu Lukaku marcatore dell’incontro 3.00 2.75 3.00

Ulteriori quote e pronostici Roma - Milan sono disponibili sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori troveranno utili info visitando

la nostra guida ai top bonus registrazione per i nuovi clienti

la nostra pagina dedicata al codice promo Eurobet esclusivo per ottenere un welcome bonus maggiorato.

Quote maggiorate di oggi

Come scommettere su Roma – Milan: analisi match e pronostici

Dopo aver vinto per 1 a 0 a San Siro grazie ad un gol di Gianluca Mancini, la Roma ha due risultati su tre a disposizione per proseguire il cammino europeo ed affrontare in semifinale una tra West Ham e Bayer Leverkusen.

Probabili formazioni Roma - Milan

Per i pronostici Roma – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala.

Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Ci vuole Giroud

Sarà un Milan a trazione anteriore quello che si presenterà all’Olimpico, fortemente intenzionato a dare del filo da torcere ai giallorossi e a giocarsi ad armi pari la qualificazione alle semifinali. Fulcro dell’attacco naturalmente sarà Olivier Giroud, che i pronostici Roma – Milan indicano essere come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 1; Olivier Giroud marcatore dell’incontro: 3,10 con bet365

Alla Roma basta un pareggio

Forte del gol segnato a San Siro, alla Roma per andare avanti andrebbe bene anche un pareggio. Naturalmente all’Olimpico, visto il risultato dell’andata, sarà il Milan a dover fare la partita. I giallorossi dovranno essere bravi a sfruttare gli spazi che i rossoneri gli concederanno e potrebbero accontentarsi anche di un 1 a 1 per approdare alle semifinali stando ai pronostici Roma - Milan.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,25 con Sisal

Il fattore Romelu

Arrivato ad 11 reti in campionato, Romelu Lukaku vuole dare il suo contributo anche in Europa. Autore finora di 7 reti nella competizione Uefa, il gigante belga punta al primo posto in classifica marcatori per ora occupato dall’attaccante dell’Olympique Marsiglia Pierre Aubameyang. Il numero 90 giallorosso vuole provare ad arrivare in doppia cifra anche in Europa League e contro il Milan farà di tutto per segnare almeno un gol. Di fatto è favorito dalle quote marcatore Roma - Milan.

Scommessa 3; Romelu Lukaku marcatore dell’incontro: 3,00 con William Hill