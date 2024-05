Pronostici Roma – Genoa e informazioni utili per scommettere: giallorossi favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma – Genoa, quote dei bookmakers e l’analisi match di domenica 19 maggio ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Genoa, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida giallorossi e rossoblu, posticipo serale valido per il 37esimo turno di Serie A.

Va in scena all’Olimpico l’ultima partita casalinga della stagione per i giallorossi allenati da Daniele De Rossi, che vorranno congedarsi dal loro pubblico con la vittoria numero 18 in campionato.

I nostri pronostici Roma – Genoa

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Roma - Genoa bet365 Sisal William Hill Roma in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.05 1.98 2.00 Risultato esatto 2-0 Roma 7.00 6.75 6.50 Romelu Lukaku marcatore nell’incontro 2.30 2.25 2.30

Ulteriori quote Roma - Genoa, pronostici e mercati sono disponibili sulle piattaforme ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono trovare utili info visitando:

la nostra guida ai migliori siti scommesse cashout in Italia

la nostra pagina dedicata al codice promozionale William Hill alla registrazione per ottenere il welcome bonus scommesse.

Quote maggiorate di oggi

Come scommettere su Roma – Genoa: analisi match e pronostici

A 3 punti dall’Atalanta (che però ha una gara in meno) e dal quinto posto che vorrebbe dire Champions League dalla prossima stagione, i giallorossi cercano una vittoria per poi sperare in un eventuale passo falso dei nerazzurri che li precedono in classifica.

Probabili formazioni Roma - Genoa

Per i pronostici Roma – Genoa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. GENOA (3-4-1-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Martin; Gudmundsson; Retegui, Ekuban.

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Ultimo match in casa per i giallorossi

Gli uomini allenati da Daniele De Rossi vorranno onorare il loro ultimo match stagionale tra le mura amiche dell’Olimpico. I giallorossi non trovano la vittoria in casa dallo scorso 6 aprile, quando si imposero per 1 a 0 contro la Lazio nel derby della Capitale. Contro il Genoa la Roma proverà a passare in vantaggio già nei primi 45 minuti del match, sperando così di regalare la vittoria ai propri tifosi. Alcuni pronostici Roma - Genoa degli esperti prevedono 1 al primo tempo.

Scommessa 1; Roma in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,05 con bet365

Una vittoria per la Champions

Dopo la sconfitta nello scontro diretto Champions contro l’Atalanta, contro il Genoa la squadra allenata da Daniele De Rossi proverà a conquistare la sua vittoria numero 18 in campionato per cercare di avvicinarsi sempre di più al quinto posto.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Roma: 6,75 con Sisal

Romelu Lukaku a caccia del gol numero 13

Arrivato finora a 12 reti in campionato, nonostante una stagione discontinua l’attaccante belga è comunque riuscito ad andare in doppia cifra. Il numero 90 giallorosso cercherà di scardinare l’esperta difesa dei grifoni, per trovare quella che potrebbe essere la sua ultima rete all’Olimpico e anche per questo i pronostici Roma - Genoa lo indicano come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Romelu Lukaku marcatore nell’incontro: 2,30 con William Hill