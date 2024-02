In questo articolo si possono trovare i pronostici Rennes – Milan, quote dei bookmakers e analisi della partita di giovedì 22 febbraio ore 18.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Rennes – Milan, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno valida per l’approdo agli ottavi di finale di Europa League.

Dopo il netto 3 a 0 dell’andata, il Milan fa visita ai transalpini con buone probabilità di passare il turno.

I nostri pronostici Rennes – Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Rennes - Milan bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.10 2.10 2.05 Risultato esatto 1-1 6.50 6.50 6.00 Christian Pulisic marcatore dell’incontro 5.00 5.00 4.00

Come scommettere su Rennes – Milan: analisi match e pronostici

Dopo la batosta subita a Monza in campionato, dove ha perso per 4 a 2 contro i biancorossi allenati da Raffaele Palladino, il Milan di Stefano Pioli cerca il riscatto in Europa League, con l’approdo agli ottavi di finale ampiamente alla portata dei rossoneri.

Probabili formazioni Rennes - Milan

Per i pronostici Rennes – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

RENNES (4-4-2) - Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Terrier.

Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Terrier. MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic.

Confrontare le quote vincente della partita Rennes – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Dimenticare Monza

Il Milan vuole immediatamente dimenticare la brutta sconfitta di Monza e vuole gettarsi anima e corpo nell’Europa League. Tra le candidate per la vittoria finale, la squadra allenata da Stefano Pioli ha tutta l’intenzione di passare il turno. Forte dell’ampio vantaggio acquisito nella partita d’andata a San Siro, al Milan basterà anche un pareggio per approdare agli ottavi di finale.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,10 con bet365

Il Milan vuole il passaggio del turno

Confortati dal 3 a 0 dell’andata, per i rossoneri non sarà così complicato passare il turno contro il Rennes. In vista di una partita ostica in campionato, quando il 25 febbraio ospiteranno l’Atalanta a San Siro è molto probabile che la squadra di Pioli conservi le forze per il più difficile impegno di campionato. I pronostici Rennes – Milan indicano l’1-1 tra le due formazioni come uno dei risultati probabili.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,50 con Sisal

L’americano cerca un altro gol

Autore della rete del momentaneo 2 a 2 contro il Monza, prima che i brianzoli dilagassero portando il risultato sul definitivo 4 a 2, l’americano vuole dimostrare di avere il piede caldo anche in Europa League e secondo i pronostici Rennes – Milan, il numero 11 rossonero risulta essere uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Christian Pulisic marcatore dell’incontro: 4,00 con William Hill