Pronostici Real Madrid – Bayern Monaco e informazioni utili per scommettere: il Real favorito per l’approdo in finale

In questo articolo tutti i pronostici Real Madrid – Bayern Monaco, quote dei bookmakers e analisi del big match di mercoledì 8 maggio ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Real Madrid – Bayern Monaco, le quote dei migliori bookmakers online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno delle semifinali di Champions League.

Dopo il 2 a 2 dell’andata, al Bayern Monaco servirà una vera e propria impresa per regalarsi un posto in finale.

I nostri pronostici Real Madrid – Bayern Monaco

Il nostro pronostico Real Madrid - Bayern Monaco bet365 Sisal William Hill Real Madrid in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.40 2.40 2.37 Risultato esatto 2-0 Real Madrid 11.00 11.50 10.00 Vinicius Junior marcatore dell’incontro 2.40 2.25 2.00

Come scommettere su Real Madrid – Bayern Monaco: analisi match e pronostici

Fresco vincitore della 36esima Liga spagnola della sua gloriosa storia, il Real Madrid di Carlo Ancelotti si gioca tra le mura amiche del da poco rinnovato Santiago Bernabeu l’approdo alla finalissima di Wembley.

Probabili formazioni Real Madrid - Bayern Monaco

Per i pronostici Real Madrid – Bayern Monaco occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vazquez, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr.

Lunin; Lucas Vazquez, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane.

Confrontare le quote vincente della partita Real Madrid – Bayern Monaco permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Carlo Ancelotti vuole entrare nella storia

Dopo essere riuscito a strappare un pareggio in occasione della gara d’andata a Monaco di Baviera, Carlo Ancelotti si giocherà la storia davanti al pubblico del Santiago Bernabeu. Determinato a diventare una leggenda dei blancos, l’allenatore italiano proverà ad approdare alla sua sesta finale di Champions superando i bavaresi di Thomas Tuchel, e conquistandosi così un posto nell’ultimo capitolo della competizione previsto nella suggestiva cornice del Wembley Stadium. Molto probabile che siano los blancos, stando ai pronostici Real Madrid - Bayern Monaco, ad andare in vantaggio prima.

Scommessa 1; Real Madrid in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,40 con bet365

La forza del Real Madrid

Dopo aver eliminato i citizens campioni in carica, il Real è determinato a fare un’altra vittima illustre in questa Champions League. A Madrid arriva un Bayern Monaco che ha vissuto un’annata anomala, e che rischia di terminare la stagione senza titoli come non gli succedeva da tempo. I pronostici del match dicono Real Madrid.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Real Madrid: 11,50 con Sisal

Vinicius Junior vuole segnare ancora

Autore di una prestazione sontuosa nella partita d’andata condita da un fantastico gol, il numero 7 del Real Madrid ha saputo sfruttare al meglio la sua velocità, anche grazie ad un meraviglioso assist col contagiri da parte di Toni Kroos, che è riuscito ad aprire in due la linea difensiva dei tedeschi. Anche nella gara di ritorno l’attaccante brasiliano farà di tutto per andare a segno, e i pronostici Real – Bayern Monaco lo indicano come uno dei probabili marcatori.

Scommessa 3; Vinicius Jr. marcatore dell’incontro: 2,00 con William Hill