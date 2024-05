Pronostici PSG – Borussia Dortmund e informazioni utili per scommettere: francesi favoriti per la qualificazione

In questo articolo si possono trovare i pronostici PSG – Borussia Dortmund, quote dei bookmakers e analisi match di martedì 7 maggio.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori PSG– Borussia Dortmund, le quote dei migliori bookmakers online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno delle semifinali di Champions League.

Il Borussia Dortmund ha a disposizione 2 risultati su 3 per poter accedere alla finalissima di Wembley, tuttavia gli servirà una mezza impresa per poter uscire indenni dal Parc des Princes. Il match nella gara d’andata si è concluso per 1 a 0 a favore dei tedeschi, con i transalpini che hanno avuto diverse occasioni per poterla pareggiare, colpendo anche due pali.

I nostri pronostici Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico PSG - Borussia Dortmund bet365 Sisal William Hill Kylian Mbabbé primo marcatore dell’incontro 3.60 3.75 3.30 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.60 2.55 2.45 Risultato esatto 1-1 9.00 9.25 8.50

Ulteriori quote, pronostici PSG - Borussia Dortmund e mercati possono essere trovati sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori troveranno utili info sul mondo del betting visitando

la nostra guida ai migliori siti di scommesse sportive online

la nostra pagina dedicata al codice bonus bet365, registrazione sul sito e iniziative per i nuovi utenti.

Quote maggiorate di oggi

Come scommettere su PSG – Borussia Dortmund: analisi match e pronostici

Il Paris parte favorito anche per questa gara di ritorno ma attenzione al Borussia Dortmund. Partita da underdog, la formazione tedesca potrebbe rivelarsi la sorpresa di quest’edizione della Champions League.

Probabili formazioni PSG - Borussia Dortmund

Per i pronostici PSG – Borussia Dortmund occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Mbappé, Barcola.

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Mbappé, Barcola. BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug.

Confrontare le quote vincente della partita PSG – Borussia Dortmund permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Conquistare la finale

Scarsamente supportato dai compagni in occasione della gara d’andata, l’attuale capocannoniere della competizione Kylian Mbappé a Dortmund è comunque riuscito a colpire un palo. Seriamente intenzionato a trascinare i suoi compagni in finale, secondo i pronostici PSG – Borussia Dortmund, il fuoriclasse francese potrebbe essere uno dei primi marcatori del match.

Scommessa 1; Kylian Mbabbe primo marcatore dell’incontro: 3,60 con bet365

Il Borussia vuole tentare l’impresa

Fortemente consapevoli di partire da sfavoriti, gli uomini di Edin Terzic giocheranno a Parigi senza paura. Con due risultati su tre a disposizione, e con il Paris Saint-Germain costretto per forza di cose a fare la partita, i tedeschi proveranno a sfruttare gli spazi che gli verranno concessi per provare a conquistarsi un posto in finale.

Scommessa 2; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,55 con Sisal

Un pareggio può bastare ai tedeschi

Nelle due partite del girone di qualificazione, il Borussia Dortmund non è andato mai oltre il pareggio contro i francesi, pareggiando in casa e perdendo a Parigi. I tedeschi sono riusciti però ad avere ragione dei francesi nella partita d’andata, e un pareggio al Parc des Princes permetterebbe ai gialloneri di diventare la prima finalista della Uefa Champions League edizione 2023/24. Chissà che i tedeschi non riescano a sovvertire i pronostici PSG - Borussia Dortmund.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 8,50 con William Hill