Pronostici Olympique Marsiglia – Atalanta e informazioni utili per scommettere: gli esperti prevedono un pareggio

In questo articolo si possono trovare i pronostici Olympique Marsiglia – Atalanta, quote dei bookmakers e analisi match di giovedì 2 maggio ore 21:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Olympique Marsiglia – Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara d’andata delle semifinali di Uefa Europa League.

Dopo aver eliminato il Liverpool di Jurgen Klopp, squadra – a detta dei bookmakers – candidata alla vittoria finale, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini trova sulla sua strada i francesi dell’Olympique Marsiglia che ha battuto il Benfica di Angel di Maria ai quarti di finale.

I nostri pronostici Olympique Marsiglia – Atalanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Olympique Marsiglia - Atalanta bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.20 2.15 2.10 Risultato esatto 1-1 6.50 6.25 6.00 Gianluca Scamacca marcatore dell’incontro 3.25 3.00 3.20

Ulteriori info, quote Olympique Marsiglia - Atalanta, pronostici e mercati sono consultabili sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori troveranno una panoramica più ampia sul mondo delle scommesse sportive online visitando

la nostra pagina con un confronto dei migliori bonus scommesse di benvenuto

la nostra guida al codice promo Eurobet esclusivo per ottenere un welcome bonus maggiorato.

Quote maggiorate di oggi

Come scommettere su Olympique Marsiglia – Atalanta: analisi match e pronostici

Dopo la storica impresa di Anfield, la Dea accarezza il sogno della finalissima di Dublino.

Probabili formazioni Olympique Marsiglia - Atalanta

Per i pronostici Olympique Marsiglia – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

OLYMPIQUE MARSIGLIA (3-4-2-1): Pau Lopez; Murillo, Mbemba, Balerdi; Clauss, Veretout, Kondogbia, Luis Henrique; Harit; Aubameyang, Moumbagna.

Pau Lopez; Murillo, Mbemba, Balerdi; Clauss, Veretout, Kondogbia, Luis Henrique; Harit; Aubameyang, Moumbagna. ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Pasalic; Scamacca.

Confrontare le quote vincente della partita Olympique Marsiglia – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’Atalanta cerca l’impresa

Ancora in corsa per il quinto posto e finalista di Coppa Italia, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si gioca la gara d’andata delle semifinali di Europa League contro un Olympique Marsiglia in piena rifondazione. Marsigliesi e bergamaschi si sfideranno per la prima volta nella loro storia, con i francesi che non hanno vinto nessuna delle loro ultime sette partite contro squadre italiane nelle competizioni europee. Aspetto da tenere in considerazione per i nostri pronostici Olympique Marsiglia - Atalanta.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,20 con bet365

Un pareggio per giocarsi tutto in casa

Ad un passo dalla finalissima di Dublino, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini non dovrà assolutamente abbassare la guardia contro i marsigliesi. Consapevole della propria forza, la squadra nerazzurra proverà a strappare un pareggio al Velodrome per poi giocarsi tutto al Gewiss Stadium di fronte al proprio pubblico.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,25 con Sisal

Fiducia a Gianluca Scamacca

L’attaccante dell’Atalanta è chiamato a scardinare la difesa dei transalpini come ha fatto con quella dei reds ad Anfield. Autore di una sontuosa doppietta nel tempio del Liverpool, Gianluca Scamacca è seriamente intenzionato a segnare anche contro l’Olympique Marsiglia, e i pronostici Olympique Marsiglia - Atalanta lo indicano come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Gianluca Scamacca marcatore dell’incontro: 3,20 con William Hill