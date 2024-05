In questo articolo si possono trovare i pronostici Olympiacos – Fiorentina, quote dei bookmakers e analisi match di mercoledì 29 maggio ore 21:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Olympiacos – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla finalissima di Conference League.

È arrivato il momento di scrivere il capitolo finale della competizione. Sito nel sobborgo di Nea Filadelfia, lo stadio dell’AEK Atene ospiterà l’ultimo atto della terza competizione europea per importanza.

I nostri pronostici Olympiacos – Fiorentina

Il nostro pronostico Olympiacos - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.15 2.10 2.10 Risultato esatto 1-2 Fiorentina 9.50 10.00 8.50 Giacomo Bonaventura marcatore nell’incontro 4.75 5.00 4.33

Come scommettere su Olympiacos – Fiorentina: analisi match e pronostici

Veterani della competizione, alla loro seconda finale di Conference League consecutiva, i viola di Vincenzo Italiano sono leggermente favoriti a detta dei pronostici. Certamente i greci dell’Olympiacos potranno contare sul supporto del tifo di casa, ma a questi livelli è un dato che conta relativamente. Dopo aver perso contro il West Ham la scorsa stagione nella finale di Praga, i gigliati vogliono provare finalmente a portare a casa la coppa.

Probabili formazioni Olympiacos - Fiorentina

Per i pronostici Olympiacos – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

OLYMPIACOS (4-3-3): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Iborra, Hezze; Podence, El Kaabi, Fortounis. All. Mendilibar.

Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Iborra, Hezze; Podence, El Kaabi, Fortounis. All. Mendilibar. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.

Confrontare le quote vincente della partita Olympiakos – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

Una finale senza esclusione di colpi

Entrambe le squadre scenderanno in campo per giocarsi la coppa a viso aperto. E’ probabile che sarà la squadra di “casa” dell’Olympiacos a provare nei primi minuti a fare la partita, e la Fiorentina dovrà cercare di approfittarne. I pronostici del Olympiacos - Fiorentina prevedono una gara in cui si segneranno più di 2 reti.

La Fiorentina vuole vincere la Coppa per rimanere in Europa

Leggermente favoriti a detta dei bookies, i toscani cercheranno contro i greci il riscatto per una stagione che li ha visti a lungo ai margini della qualificazione in Champions League. Pur dovendo recuperare una partita, i viola termineranno comunque ottavi in campionato, e la vittoria della Conference League gli darebbe diritto di partecipare alla prossima Europa League.

Jack Bonaventura vuole un altro gol in finale

Andato a segno lo scorso anno nella finale dell’Eden Park di Praga, poi persa per 2 a 1 dalla Fiorentina, Giacomo Bonaventura cercherà di fare di tutto per mettere in difficoltà con le sue incursioni la difesa degli ellenici. Vero e proprio jolly del centrocampo viola, e pedina insostituibile per Vincenzo Italiano, il centrocampista della Fiorentina è indicato essere, secondo i pronostici Olympiacos - Fiorentina, uno dei probabili marcatori del match.

