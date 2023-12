Ecco i pronostici Newcastle - Milan dei nostri esperti di scommesse sportive con confronto quote e info utili per scommettere sull'ultima giornata.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Newcastle – Milan, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match di mercoledì 13 dicembre alle ore 21.00 al St James’ Park di Newcastle.

Le speranze di qualificazione del Milan sono ridotte al lumicino, con i rossoneri che non saranno totalmente padroni del loro destino.

I nostri pronostici Newcastle - Milan

I nostri pronostici Newcastle - Milan bet365 LeoVegas William Hill Newcastle in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.50 2.40 2.37 Under 2.5 2.05 1.94 2.00 Risultato esatto 1-1 7.50 6.00 6.50

Come scommettere su Newcastle – Milan: analisi match e pronostici

A momento terzi nel gruppo F a quota 5 punti, a pari merito proprio con il Newcastle, gli uomini allenati da Stefano Pioli dovranno battere gli inglesi e sperare che il Paris Saint-Germain perda in trasferta contro il Borussia Dortmund per poter staccare il pass per gli ottavi di finale.

Probabili formazioni Newcastle - Milan

Per i pronostici Newcastle – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon.

Dubravka; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.

Confrontare le quote vincente della partita Newcastle – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La roccaforte dei Magpies

Nelle ultime due partite giocate al St James’ Park, il Newcastle ha battuto per 4 a 1 il Chelsea e per 1 a 0 il Manchester United. Al momento settima in Premier League a pari punti con il Brighton di De Zerbi, la squadra allenata da Eddie Howe viene da due importanti sconfitte in campionato ad opera di Everton e Tottenham, tuttavia secondo i pronostici Newcastle – Milan ci sono buone probabilità che i bianconeri possano aver ragione degli uomini allenati da Stefano Pioli.

Scommessa 1; Newcastle in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,50 con bet365

Il Milan dovrà fare la partita

I rossoneri saranno costretti a fare la partita, con un orecchio anche a quanto starà accadendo al Signal Iduna Park di Dortmund. Il Newcastle potrà attendere il Milan e provare a colpire in contropiede. Secondo i pronostici Newcastle – Milan, anche in virtù di ciò che hanno mostrato le due squadre in termini offensivi durante questa fase iniziale della Champions League, ci si aspetta una partita con poche reti.

Scommessa 2; under 2.5: 1,94 con Leovegas

Un pareggio potrebbe mandare gli inglesi in Europa League

Qualora la partita dovesse terminare in pareggio, indipendentemente da quanto succeda in Germania, il Milan sarebbe eliminato da ogni competizione europea, mentre il Newcastle sarebbe “retrocesso” in Europa League. Visti gli ultimi, deludenti risultati da parte di entrambe le squadre, alcuni dei pronostici Newcastle – Milan punterebbero sul pareggio per 1 a 1 tra le due formazioni.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 6,50 con William Hill