In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli - Modena, quote dei bookmakers e analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli - Modena, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida che segna l’esordio stagionale del Napoli, da quest’anno affidato alla guida di Antonio Conte. La gara è valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia e si disputerà il prossimo 10 agosto allo Stadio Diego Armando Maradona. Il calcio d’inizio è previsto alle 21:15.

I nostri pronostici Napoli - Modena

Il nostro pronostico Napoli - Modena bet365 Sisal William Hill Over 3.5 2.00 2.00 2.10 Kvaratskhelia primo marcatore 4.33 4.80 5.00 Risultato esatto 3-0 Napoli 7.50 7.00 7.00

Come scommettere su Napoli - Modena: analisi match e pronostici

Tempo di calcio vero per il Napoli, dopo il ritiro e le amichevoli estive. La squadra allenata da Antonio Conte scenderà in campo contro il Modena per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Gara sulla carta senza storia ma come ogni match occhio alle insidie: la preparazione estiva del Napoli è stata caratterizzata da carichi di lavoro spesso estenuanti. In aggiunta Conte si ritrova con una rosa ancora incompleta e con un Osimhen che vive ormai da separato in casa.

Probabili formazioni Napoli vs Modena

Per i pronostici Napoli - Modena occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (3-4-3): Caprile; Rafa Marín, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte

Caprile; Rafa Marín, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte MODENA (4-3-3): Gagno; Idrissi, Caldada, Zaro, Cotali; Santoro, Palumbo, Gerli; Bozhanaj, Gliozzi, Pedro Mendes. Allenatore: Bisoli

Conte in cerca di risposte

Il mercato del Napoli sembra essersi fermato dopo gli arrivi di Rafa Marin, Buongiorno e Spinazzola, tutti subito in campo nella prima stagionale del Napoli di Antonio Conte. Lo stallo dipende in parte dalla situazione legata alla cessione di Osimhen, che non ha disputato nemmeno un minuto delle amichevoli estive ed anche contro il Modena sarà out. Spazio quindi a Raspadori, al centro di un attacco completato da Kvara e Politano stando alle probabili formazioni dei pronostici Napoli - Modena.

Scommessa 1; over 3.5: 2,00 con bet365

Riflettori su Kvara

Il volto del Napoli di Conte sarà quello del georgiano. Dopo averne bloccato la cessione, il tecnico pugliese lo ha messo al centro del suo Napoli di fatto facendone il leader della squadra. Un suo gol come primo marcatore dell’incontro sarebbe una prima, ottima risposta alle aspettative dell’allenatore, nell’attesa che si concretizzi il rinnovo di contratto impostato con la società.

Scommessa 2; Kvara primo marcatore: 4,80 con Sisal

Sarà un Napoli d’assalto

Cambia il modulo ma non lo spirito: pressing alto, dominio del gioco e ricerca costante del gol. Già nelle prime uscite stagionali, il Napoli di Conte ha mostrato di voler essere una squadra d’assalto, applicando la nuova filosofia di gioco a meccanismi che si sono affinati nel corso degli anni. Il mantra di Conte, però, sarà sempre lo stesso: vietato prendere gol. Alcuni pronostici Napoli - Modena infatti suggeriscono un mercato no-goal per il match.

Scommessa 3; Risultato esatto 3-0 Napoli: 7,00 con William Hill