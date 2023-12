In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Napoli - Frosinone e le quote per il match di Coppa Italia di martedì 19 Dicembre alle 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Frosinone, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita tra partenopei e ciociari.

Il Napoli farà il suo esordio in Coppa Italia al Diego Armando Maradona, dove gli azzurri di Walter Mazzarri ospiteranno il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

I nostri pronostici Napoli – Frosinone

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Napoli - Frosinone bet365 Sisal William Hill Over 3.5 2.25 2.10 2.25 Risultato esatto 3-0 Napoli 10.00 10.50 9.50 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo regolamentare 2.60 2.60 2.60

Maggiori quote Napoli - Frosinone, pronsotici e mercati di scommessa si possono trovare sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i giocatori che volessero saperne di più sul mondo del betting possono

consultare la nostra guida ai siti scommesse AAMS (ADM) italiani

visitare la nostra pagina dedicata al codice promozionale Better Lottomatica con tutte le info sull'utilizzo dei codici in fase di registrazione.

Come scommettere su Napoli – Frosinone: analisi match e pronostici

Partita sulla carta senza storia, con il Frosinone che ha già subìto una sconfitta contro il Napoli questa stagione, all’alba del campionato, quando i campioni d’Italia si imposero per 3 a 1 al Benito Stirpe. Attenzione ai ciociari però, che hanno vinto l’unica partita in trasferta proprio in Coppa Italia, battendo il Torino per 2 a 1 all’Olimpico, e potrebbero provare a mettere in difficoltà gli azzurri.

Probabili formazioni Napoli – Frosinone

Per i pronostici Napoli – Frosinone occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Østigård, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrøm, Simeone, Raspadori.

Gollini; Zanoli, Østigård, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrøm, Simeone, Raspadori. FROSINONE (4-3-3): Frattali; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Lulic, Bourabia, Gelli; Soulé, Cuni, Caso.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Frosinone permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Gli attaccanti azzurri contro la quarta peggior difesa

Il Frosinone ha disputato finora un discreto campionato per essere una neopromossa. I giallazzurri attualmente insidiano il dodicesimo posto del Torino e sono a +7 dalla zona retrocessione. Tuttavia quella dei ciociari è la quarta peggior difesa del torneo e, per questo motivo, anche secondo i pronostici Napoli – Frosinone, ci sarà la possibilità di assistere ad una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 3.5: 2,25 con bet365

La forza degli azzurri

Il Napoli vuole ritrovare continuità nei risultati, soprattutto in casa. Sono infatti già 4 le sconfitte casalinghe subite dagli azzurri finora. Un bilancio amaro per una squadra chiamata a difendere lo scudetto. Walter Mazzarri, subentrato a Rudi Garcia alla guida degli azzurri, sta cercando in tutti i modi di invertire questo trend negativo e, anche secondo i pronostici Napoli – Frosinone, c’è la possibilità che gli azzurri conquistino una preziosa vittoria che li farebbe approdare ai quarti dove incontreranno la vincente di Juventus – Salernitana.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Napoli: 10,50 con Sisal

Giallazzurri per scombinare i pronostici

Consapevoli di giocare su un campo difficile, che tuttavia durante questa stagione è stato già territorio di conquista di diverse formazioni, il Frosinone non ci tiene a fare la parte della vittima sacrificale, e cercherà in tutti i modi di invertire i pronostici. Eusebio Di Francesco ha a disposizione una rosa giovane ma esperta, e la posizione in classifica sta dando ragione al tecnico pescarese che proverà a mettere i bastoni tra le ruote dei campioni d’Italia.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo regolamentare: 2,60 con William Hill