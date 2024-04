Pronostici Napoli – Frosinone e informazioni utili per scommettere: azzurri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli – Frosinone, quote dei bookmakers e analisi match ore 12:30 di domenica 14 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Frosinone, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra i campioni d’Italia e i giallazzurri di Eusebio Di Francesco.

Reduce da un prezioso pareggio al Benito Stirpe contro il Bologna, il Frosinone fa visita al Napoli in questo lunch-time match importante per entrambe le formazioni.

I nostri pronostici Napoli – Frosinone

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Napoli - Frosinone bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.62 2.65 2.60 Victor Osimhen primo marcatore nell’incontro 3.60 3.40 4.20 Risultato esatto 3-0 Napoli 9.00 9.25 9.00

Per conoscere altre quote Napoli - Frosinone, pronostici e mercati, invitiamo i giocatori a visitare i siti scommesse online ufficiali. In più ulteriori informazioni sul betting sono disponibili

nella nostra pagina con una lista delle migliori offerte quote maggiorate

nella nostra guida al codice bonus Gioco Digitale alla registrazione ed iniziative di benvenuto.

Quote maggiorate del giorno

Come scommettere su Napoli – Frosinone: analisi match e pronostici

Dopo la prepotente vittoria per 4 a 2 sul campo del Monza, al Napoli servono punti per poter puntare ad un posto in Europa dalla prossima stagione.

Probabili formazioni Napoli - Frosinone

Per i pronostici Napoli – Frosinone occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soulè, Cheddira, Reinier.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Frosinone permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Frosinone è quasi all’ultima spiaggia

Nonostante il prezioso punto strappato in casa contro il Bologna, la situazione del Frosinone in classifica è decisamente preoccupante. I ciociari, a 7 partite dal termine, sono terzultimi in classifica. Gli uomini allenati da Eusebio Di Francesco cercheranno di conquistare almeno un pareggio in casa dei campioni d’Italia. Non possiamo escludere un potenziale pareggio dai nostri pronostici Napoli - Frosinone, almeno per il primo tempo.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,62 con bet365

Sulle spalle di Osimhen

Nella goleada contro il Monza, dopo essere passati in svantaggio, è stato proprio il numero 9 del Napoli a pareggiare i conti con i brianzoli, nel match che poi è terminato con il risultato di 4 a 2 per gli azzurri. Per poter sperare in un posto in Europa a partire dalla prossima stagione, i partenopei devono aggrapparsi al nigeriano che, a detta dei pronostici Napoli – Frosinone, è indicato essere come uno dei probabili primi marcatori del match.

Scommessa 2; Victor Osimhen primo marcatore nell’incontro: 3,80 con Sisal

Ritrovare la vittoria in casa

Il Napoli non conquista una vittoria tra le mura amiche del Diego Armando Maradona dal 3 marzo scorso, quando si impose per 2 a 1 contro la Juventus. Contro il Frosinone gli azzurri cercheranno il successo numero 14 in campionato provando in tutti i modi a far felici tutti i tifosi partenopei. Sebbene i campioni in carica stiano passando un brutto periodo, i pronostici Napoli - Frosinone vedono la squadra di casa come favorita.

Scommessa 3; risultato esatto 3-0 Napoli: 9,00 con William Hill