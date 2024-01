In questo articolo i lettori troveranno quote e pronostici Napoli - Fiorentina per scommettere sul match di Supercoppa Italiana di Giovedì alle 20.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla prima delle due semifinali della Supercoppa italiana 2023/24. Il match si terrà giovedì 18 gennaio alle ore 20.00 (ora italiana) all’Al-Awwal Stadium di Riad.

Partono le Final Four della Supercoppa italiana, per la prima volta in questa veste inedita che vedrà 4 formazioni contendersi il trofeo. Oltre ai campioni d’Italia del Napoli e ai vincitori della Coppa Italia dell’Inter infatti, a giocarsi il primo trofeo stagionale saranno presenti anche Lazio e Fiorentina, rispettivamente seconda classificata dello scorso campionato e finalista perdente della Coppa Italia.

I nostri pronostici Napoli - Fiorentina

Il nostro pronostico Napoli - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Napoli in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.10 3.00 3.00 Kvicha Kvaratskhelia marcatore nell’incontro 4.00 4.00 3.50 Risultato esatto 2-1 Napoli 10.00 10.00 9.50

Come scommettere su Napoli – Fiorentina: analisi match e pronostici

Segnali di ripresa per i partenopei, che dopo la vittoria all’ultimo respiro contro la Salernitana hanno l’opportunità di aggiustare la rotta con il primo trofeo stagionale. Gli uomini allenati da Walter Mazzarri dovranno fare i conti con numerose assenze mentre i viola di Vincenzo Italiano hanno tutta l’intenzione di onorare il trofeo e provare a giocarsela alla pari con gli azzurri.

Probabili formazioni Napoli - Fiorentina

Per i pronostici Napoli – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Gaetano; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Gaetano; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Raddrizzare la stagione

La vittoria contro la Salernitana, seppur arrivata all’ultimo respiro, ha dato forza e ossigeno agli uomini di Walter Mazzarri. Reduci da 4 partite senza vittorie, tra Coppa Italia e campionato, gli azzurri non segnavano 2 gol al Maradona dalla vittoria per 2 a 1 contro il Cagliari datata 16 dicembre 2023. Vincere contro i viola e regalarsi l’eventuale finale potrebbe essere un’ottima chance per provare a raddrizzare una stagione partita malissimo. Nonostante tutto, gli azzurri sono favoriti dalle quote e pronostici Napoli - Fiorentina.

Scommessa 1; Napoli in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,10 con bet365

E’ arrivato il momento del georgiano

L’esultanza al gol di Rrahmani è rimasta negli occhi di tutti i tifosi del Napoli. Il georgiano, sfinito dopo 90 minuti intensi, si è disteso sull’erba all’altezza della lunetta dell’area di rigore, esultando come se il gol l’avesse fatto lui. Autore finora di una stagione sottotono, Kvicha Kvaratskhelia ha l’occasione di regalare la prima finale stagionale alla sua squadra, e i pronostici Napoli-Fiorentina indicano il numero 77 del Napoli come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 2; Kvicha Kvaratskhelia marcatore dell’incontro: 4,00 con Sisal

Regalarsi la finale

Reduci da una vittoria in campionato, nonostante le numerose assenze praticamente in ogni reparto, con Meret fermo ai box per infortunio e Victor Osimhen e Zambo Anguissa impegnati in Coppa d’Africa, gli azzurri partono comunque leggermente favoriti dai pronostici Napoli - Fiorentina. I campioni d’Italia in carica sperano di regalare un’altra vittoria ai propri tifosi raggiungendo la finalissima prevista il 22 gennaio, dove potrebbero vedersela con una tra Inter e Lazio.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1 Napoli: 9,50 con William Hill