In questo articolo è possibile confrontare le quote vincente Supercoppa italiana 2023/2024 e consultare i pronostici dei nostri esperti di scommesse

A seguire i lettori troveranno un confronto quote vincente Supercoppa italiana edizione 2023/24 con i consigli utili e pronostici per scommettere online ed i pronostici dei nostri esperti di betting.

Dal 18 al 22 gennaio 2024 si giocherà all’Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita, l’edizione 2023/24 della Supercoppa Italiana, per la prima volta nella formula final four.

Oltre a Napoli e Inter, vincitrici rispettivamente dello scorso campionato e della scorsa edizione della Coppa Italia, a contendersi il trofeo ci saranno infatti anche Lazio e Fiorentina. I biancocelesti in virtù del secondo posto conquistato la scorsa stagione, i viola come altra squadra finalista della Coppa Italia vinta dai nerazzurri.

Pronostici e quote vincente Supercoppa Italiana 2023/2024

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico vincente Supercoppa Italiana bet365 Sisal William Hill Inter 1.90 1.90 1.90 Napoli 2.75 3.50 2.75 Lazio 5.00 6.50 5.00 Fiorentina 8.00 7.50 8.00

L’Inter per conquistare il primo trofeo stagionale

Primi in campionato con la Juventus che comunque non molla a soli due punti di distacco, gli uomini allenati da Simone Inzaghi sono i principali candidati per la conquista del primo trofeo stagionale. A confermarlo sono anche pronostici e quote vincente Supercoppa Italiana dei bookmakers online. I nerazzurri hanno cominciato il loro 2024 con una vittoria, tuttavia la Beneamata è apparsa un pochino appannata sia nel pareggio contro il Genoa che nella discussa vittoria per 2 a 1 contro il Verona. A Riad la compagine nerazzurra vuole rinfrancarsi con i suoi tifosi e ha l’opportunità di poter conquistare l’ottava Supercoppa italiana della sua storia.

Scommessa 1: Inter campione: 1,90 con Bet365

Il Napoli per provare ad aggiustare la rotta

Il Napoli è in piena crisi, inutile girarci attorno. La squadra partenopea non segna da 4 partite consecutive ed è sprofondata all’ottavo posto in classifica. Peggior girone d’andata di sempre per una squadra con lo scudetto sulla maglia, la squadra azzurra detiene anche la peggior difesa tra le prime 10 classificate del torneo. Detto questo, gli uomini di Mazzarri non possono far altro che risollevarsi, e una vittoria in Supercoppa italiana sarebbe un’ottima panacea per un ambiente che fatica quasi a credere a ciò che sta succedendo. Difficile prevedere tale trionfio per i partenopei, d'altronde la squadra è la seconda favorita dalle quote vincente Supercoppa Italiana 2023/2024.

Scommessa 2; Napoli campione: 3,50 con Sisal

Lazio terza incomoda

Dopo aver iniziato il campionato in maniera pessima, con 4 punti nelle prime 5 giornate, la Lazio, partita dopo partita, si è risollevata arrivando a ridosso della zona Europa a 3 punti dalla zona Champions. Anche il pronostico vincente Supercoppa Italiana più coraggioso non dà troppe chance alla Fiorentina, non resta quindi che tenere d'occhio le altre big 3 che potrebbero aggiudicarsi la coppa.

Gli uomini di Maurizio Sarri hanno anche raggiunto le semifinali di Coppa Italia battendo i cugini della Roma ai quarti di finale e giocheranno gli ottavi di Champions League contro la corazzata Bayern Monaco. Terzi incomodi a detta dei bookmakers, i biancocelesti potrebbero far saltare il banco e conquistare una Supercoppa italiana che manca a Roma dal 2019.

Scommessa 3; Lazio campione: 5,00 con William Hill