Pronostici Monza - Inter e informazioni utili per scommettere: nerazzurri favoriti sui brianzoli

In questo articolo si possono trovare i pronostici Monza – Inter, quote dei bookmakers e analisi del match di sabato 13 gennaio ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza – Inter, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla prima trasferta del 2024 per i nerazzurri, match valido per la 20esima giornata di Serie A.

Il Monza ospiterà per la sua prima gara del girone di ritorno la capolista Inter, fortemente intenzionata a conquistare un’altra vittoria prima di partire per l’Arabia Saudita dove si contenderà la Supercoppa Italiana con Napoli Fiorentina e Lazio.

I nostri pronostici Monza - Inter

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Monza - Inter bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.30 2.30 2.30 Risultato esatto 1-1 7.50 8.50 7.50 Lautaro Martinez marcatore dell’incontro 2.25 2.00 1.90

Per conoscere tutti i pronostici Monza – Inter, quote e mercati di giocata consigliamo di visitare i portali ufficiali degli operatori. In più è possibile saperne di più sulle scommesse sportive online visitando la nostra:

• pagina con un confronto dei migliori siti scommesse online italiani con licenza ADM

• guida al codice bonus Unibet, come funziona e come utilizzarlo alla registrazione.

Come scommettere su Monza – Inter: analisi match e pronostici

Reduce da 3 importantissimi punti conquistati nella trasferta di Frosinone, il Monza di Raffaele Palladino ospita i primi della classe. I brianzoli vorranno fare bella figura di fronte al loro pubblico in occasione della prima partita casalinga del 2024.

Probabili formazioni Monza - Inter

Per i pronostici Monza – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Mari, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Valentin Carboni; Mota.

Sorrentino; D’Ambrosio, Mari, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Valentin Carboni; Mota. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Confrontare le quote vincente della partita Monza – Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il carattere dei brianzoli

Dopo aver chiuso il 2023 con un prezioso pareggio in casa del Napoli, il Monza di Raffaele Palladino ha inaugurato il nuovo anno con una vittoria in trasferta in casa del Frosinone. Contro i nerazzurri i brianzoli cercheranno il terzo risultato utile consecutivo e ci sono buone probabilità, a detta dei pronostici Monza – Inter, che la prima frazione di gioco di concluda con un pareggio tra le due formazioni.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,30 con bet365

Il Monza per frenare la capolista

Il successo dell’Inter contro il Verona è arrivato al fotofinish grazie a una zampata di Davide Frattesi, e il finale è stata una vera prova di forza per le coronarie dei tifosi nerazzurri, con il Verona che ha fallito il rigore del 2-2 al 100esimo minuto. Il Monza può approfittare del leggerissimo momento di appannamento della capolista per provare a rallentare la sua corsa e conquistare un risultato utile.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 8,50 con Sisal

La certezza Lautaro

Andato a segno dopo appena 13 minuti di gioco contro il Verona, capitan Lautaro e i suoi 16 gol sono la certezza più bella dei nerazzurri. Seriamente intenzionato a stravincere la classifica marcatori, l’attaccante argentino, numero 10 dell’Inter è indicato come uno dei probabili marcatori del match di pronostici Monza – Inter.

Scommessa 3; Lautaro Martinez marcatore nell’incontro: 1,90 con William Hill