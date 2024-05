Pronostici Monza – Frosinone e informazioni utili per scommettere: ciociari leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Monza - Frosinone, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 19 maggio ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza - Frosinone, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra brianzoli e giallazzurri, partita valida per la 37esima giornata di campionato, la penultima di Serie A.

Reduci da 5 gol presi in casa dall’Inter, i ciociari allenati da Eusebio Di Francesco sono costretti a vincere contro il Monza se non vogliono complicare ulteriormente la loro situazione in classifica. I brianzoli di Palladino, dal canto loro, vorranno onorare al meglio la loro ultima partita casalinga stagionale.

I nostri pronostici Monza - Frosinone

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Monza - Frosinone bet365 Sisal William Hill Walid Cheddira marcatore nell’incontro 2.50 2.50 3.30 Frosinone in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.87 2.85 2.87 Risultato esatto 1- 1 6.50 7.00 6.00

Come scommettere su Monza - Frosinone: analisi match e pronostici

O la va o la spacca per il Frosinone, che con una vittoria metterebbe una seria ipoteca sulla permanenza in Serie A senza doversi giocare il tutto per tutto all’ultima giornata contro l’Udinese. I laziali partono leggermente favoriti secondo i bookies, e potrebbero conquistare la loro prima (e unica) vittoria in trasferta in campionato.

Probabili formazioni Monza - Frosinone

Per i pronostici Monza - Frosinone occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MONZA (4-2-3-1) : Di Gregorio; Birindelli, Izzo, D’Ambrosio, Kyriakopoulos; Bondo, Gagliardini; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric.

: Di Gregorio; Birindelli, Izzo, D’Ambrosio, Kyriakopoulos; Bondo, Gagliardini; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric. FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Lirola, Bonifazi, Okoli; Zortea, Reinier, Mazzitelli, Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira.

Confrontare le quote vincente della partita Monza - Frosinone permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Walid Cheddira vuole dare il suo contributo

Con 6 reti all’attivo in campionato, Walid Cheddira vuole dare il suo contributo per provare a salvare la sua squadra. L’attaccante classe 1998 è indicato essere – a detta dei pronostici Monza - Frosinone – uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Walid Cheddira marcatore dell’incontro: 2,50 con bet365

Il Frosinone deve provare a vincerla

A 180 minuti dal tramonto del campionato, il Frosinone deve per forza di cose spingere per trovare la vittoria. I giallazzurri di Di Francesco proveranno ad andare in vantaggio già nella prima frazione di gioco.

Scommessa 2; Frosinone in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,85 con Sisal

Il Monza non vuole sfigurare davanti al suo pubblico

A salvezza ormai acquisita, con ormai nulla da chiedere al campionato, il Monza di Raffaele Palladino vuole comunque onorare la sua ultima partita stagionale allo U-Power Stadium. I brianzoli dovranno vedersela con un Frosinone pronto a tutto per conquistare la sua prima vittoria in trasferta, e i pronostici Monza - Frosinone prevedono che la partita possa terminare con il risultato di 1-1.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 6,00 con William Hill