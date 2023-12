In questo articolo i lettori troveranno i nostri pronostici Milan - Sassuolo, quote dei siti scommesse e consigli utili per puntare sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Sassuolo, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita andrà in scena allo Stadio San Siro di Milano.

Dopo il pareggio in extremis contro la Salernitana il Milan vuole l’undicesima vittoria in campionato e ospita un Sassuolo che non vince ormai da un mese.

I nostri pronostici Milan – Sassuolo

Il nostro pronostico Milan - Sassuolo bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.60 2.55 2.45 Risultato esatto 2-0 Milan 8.50 8.25 7.50 Olivier Giroud primo marcatore dell’incontro 5.00 5.50 5.00

Come scommettere su Milan – Sassuolo: analisi match e pronostici

Ultima dell’anno a San Siro per il Milan, che saluta il 2023 contro i neroverdi di Stefano Dionisi. I tifosi rossoneri sperano in una vittoria dopo il deludente pareggio contro la Salernitana.

Probabili formazioni Milan - Sassuolo

Per i pronostici Milan – Sassuolo occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-3-1) : Maignan; Calabria, Simic, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

: Maignan; Calabria, Simic, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Pedersen; Thorstvedt, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Sassuolo permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

I neroverdi per allontanarsi dalle cattive acque

A 3 punti dalla zona retrocessione, i neroverdi di Dionisi devono cominciare a guardare con attenzione anche a chi c’è dietro. Con 2 punti in più del Verona al sedicesimo posto, il Sassuolo deve iniziare a ragionare in ottica salvezza, e cercare di accumulare più punti possibili in vista del girone di ritorno. Uscire da San Siro con un risultato utile sarebbe passo importante per una formazione che si trova a pochi punti dalla zona retrocessione. Chissà che non ci riescano stravolgendo i pronostici Milan - Sassuolo.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,60 con bet365

Dimenticare Salerno

Dopo il pareggio per 2 a 2 contro la Salernitana ultima in classifica, l’umore in casa Milan non era certamente dei migliori. Per questo motivo la formazione allenata da Stefano Pioli ha tutta l’intenzione di regalare una vittoria ai propri tifosi in occasione dell’ultima partita dell’anno. Le quote ed i pronostici Milan - Sassuolo sono a favore dei rossoneri.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Milan: 8,25 con Sisal

Il francese per finire bene l’anno

Con 8 gol in 14 presenze, Olivier Giroud è alla ricerca della rete numero 9 per chiudere bene l’anno. L’attaccante francese, insostituibile per il suo allenatore, è una delle poche note positive degli ultimi mesi per quanto riguarda i rossoneri. Sempre sul pezzo nonostante non sia propriamente di primo pelo, il numero 9 rossonero cercherà di regalare un gol di buon auspicio ai suoi tifosi. È sempre il favorito dalle quote marcatore Milan - Sassuolo.

Scommessa 3; Olivier Giroud primo marcatore nell’incontro: 5,00 con William Hill