In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan – Salernitana, quote dei bookmakers e l’analisi della partita ore 20:45 di sabato 24 maggio.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Salernitana, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra rossoneri e granata, partita con la quale i campani saluteranno la Serie A.

Dopo la figuraccia rimediata all’Olimpico Grande Torino, dove i rossoneri sono stati battuti per 3 a 1 dalla squadra di Juric, il Milan gioca l’ultima stagionale a San Siro contro una Salernitana già retrocessa.

I nostri pronostici Milan – Salernitana

Il nostro pronostico Milan - Salernitana bet365 Sisal William Hill Olivier Giroud primo marcatore dell’incontro 3.75 3.30 4.43 Risultato esatto 3-0 Milan 8.50 8.00 8.00 Rafa Leao marcatore nell’incontro 2.10 1.65 2.00

Come scommettere su Milan – Salernitana: analisi match e pronostici

Favorito a detta degli esperti, il Milan giocherà l’ultima partita in notturna dell’anno. In quella che sarà molto probabilmente anche l’ultimo match di Stefano Pioli sulla panchina del Milan, i rossoneri proveranno a regalare a tecnico e tifosi la vittoria.

Probabili formazioni Milan - Salernitana

Per i pronostici Milan – Salernitana occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. SALERNITANA (3-4-1-2) Costil; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Basic, Coulibaly, Zanoli; Tchaouna, Candreva; Weissmann.

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Salernitana permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’ultima di Olivier Giroud

Per la sua ultima partita a San Siro, l’attaccante francese del Milan proverà a trovare la sua rete numero 15 in campionato. Grazie a Olivier Giroud, i rossoneri per un po’ si sono liberati della “maledizione” che colpiva i numeri 9 rossoneri. Con la speranza di trovare un suo degno sostituto, lo stadio Giuseppe Meazza dedicherà al transalpino il giusto tributo. Stando alle quote marcatore e ai pronostici Milan - Salernitana, è il favorito per segnare durante l'ultimo match di Serie A.

Scommessa 1; Olivier Giroud primo marcatore dell’incontro: 3,75 con bet365

La vittoria numero 23

Contro i campani, che saluteranno la Serie A a San Siro, i rossoneri cercheranno di ottenere la vittoria numero 23 in campionato. I pronostici Milan - Salernitana suggeriscono che ci riusciranno Non sarà difficile infatti vista la tenera difesa dei granata, che finora hanno subìto ben 78 reti.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Milan: 8,00 con Sisal

Rafa Leao cerca il gol numero 9

Contro la fragile difesa ospite Rafa Leao proverà a scatenare tutto il suo potenziale e a segnare almeno un gol. Protagonista di una stagione discontinua, l’attaccante portoghese è arrivato a 8 gol in campionato. Contro la Salernitana il numero 10 rossonero cercherà di salutare il pubblico di San Siro con una giocata delle sue.

Scommessa 3; Rafa Leao marcatore nell’incontro: 2,00 con William Hill