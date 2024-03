Pronostici Milan - Empoli e informazioni utili per scommettere: rossoneri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan – Empoli, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 10 marzo ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Empoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra toscani e rossoneri, partita valida per il 28esimo turno di Serie A.

Un Milan reduce dalla controversa vittoria in trasferta contro la Lazio ospita un Empoli che all’ultima di campionato ha perso un importante scontro salvezza contro il Cagliari.

I nostri pronostici Milan – Empoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Milan - Empoli bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-0 Milan 10.00 10.50 9.00 Noah Okafor marcatore nell’incontro 2.75 2.50 2.87 Olivier Giroud primo marcatore nell’incontro 4.75 3.90 4.50

Come scommettere su Milan – Empoli: analisi match e pronostici

Intenzionati a soffiare il secondo posto alla Juventus, i rossoneri risultano favoriti dai pronostici contro un Empoli che, tuttavia, durante questa stagione ha dimostrato più volte di saper mettere in difficoltà anche le prime della classe.

Probabili formazioni Milan - Empoli

Per i pronostici Milan – Empoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus Cheek, Okafor; Giroud.

Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus Cheek, Okafor; Giroud. EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Zurkowski/Kovalenko, Marin, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Niang/Cerri.

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Empoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Milan per insidiare la Juve

Dopo la controversa vittoria all’Olimpico contro la Lazio, il Milan può approfittare di una partita – almeno sulla carta – semplice come quella contro l’Empoli per provare ad avvicinarsi sempre di più alla Juventus per provare a soffiarle il secondo posto. Gli uomini di Pioli, impegnati anche nel cammino di Europa League, devono riuscire ad approfittare di ogni piccolo passo falso di chi li precede per provare il sorpasso. Stando ai pronostici Milan - Empoli, dovrebbero riuscirci.

Scommessa 1; risultato esatto 3-0 Milan: 10,00 con bet365

Okafor vuole il gol numero 6

Arrivato a 5 reti, Noah Okafor contro l’Empoli cercherà il suo gol numero 6. Il numero 17 rossonero gode della piena fiducia del suo tecnico, e con un partner d’attacco come Olivier Giroud è molto probabile che a fine stagione l’attaccante svizzero possa arrivare addirittura in doppia cifra. I pronostici Milan – Empoli indicano Noah Okafor come uno dei probabili marcatori de match.

Scommessa 2; Noah Okafor marcatore nell’incontro: 2,50 con Sisal

Il fattore Giroud

Rimasto fermo a 12 reti da diverse giornate, Olivier Giroud può ritrovare la rete contro l’Empoli, la cui difesa non è certamente rinomata per essere la più insuperabile del campionato. Determinato a portare il Milan in Champions nella sua ultima stagione in rossonero, l’attaccante transalpino è indicato essere uno dei probabili primi marcatori del match. Come confermano anche le quote marcatore Milan - Empoli.

Scommessa 3; Olivier Giroud primo marcatore nell’incontro: 4,50 con William Hill