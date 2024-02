Pronostici Milan – Atalanta e informazioni utili per scommettere: rossoneri leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan – Atalanta, quote dei bookmakers e analisi del match di domenica 25 febbraio ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul posticipo domenicale tutto lombardo che andrà in scena a San Siro.

L’Atalanta quarta in classifica fa visita al Milan per provare a mettergli pressione ed insidiare i rossoneri nella corsa al terzo posto.

I nostri pronostici Milan – Atalanta

Il nostro pronostico Milan - Atalanta bet365 Sisal William Hill Milan in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.00 2.90 2.35 Risultato esatto 1-3 Atalanta 21.00 23.00 21.00 Charles De Ketelaere marcatore nell’incontro 4.00 4.50 3.70

Per i pronostici Milan – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud.

Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Koopmeiners; De Ketelaere.

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Dimenticare Monza

Quella contro il Monza, dopo il 5 a 1 subìto dall’Inter alla 4a di campionato, è la seconda peggior sconfitta del Milan nel torneo. Gli uomini di Pioli devono lasciarsi alle spalle la prestazione horror contro i brianzoli e concentrarsi in ogni modo possibile per difendere il terzo posto dagli assalti della Dea. Per questo motivo i pronostici Milan – Atalanta prevedono che i rossoneri possano passare in vantaggio contro l’Atalanta già nei primi 45 minuti.

Scommessa 1; Milan in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,00 con bet365

L’Atalanta vuole il numero 10

L’Atalanta sta attraversando un periodo di forma eccezionale, e contro i rossoneri i bergamaschi vorranno dimostrare di far parte dell’alta classifica non per caso. Reduci da 3 partite nelle quali sono andati a segno almeno 3 volte, gli uomini di Gian Piero Gasperini vogliono proseguire con questo trend e conquistare 3 punti anche a San Siro.

Scommessa 2; risultato esatto 1-3 Atalanta: 23,00 con Sisal

La prima a San Siro da avversario

Unica punta nello 4-2-3-1 di Gianpiero Gasperini, quella di Charles De Ketelaere sarà la prima partita da grande ex contro i suoi ex compagni di squadra del Milan. Seriamente intenzionato a fare bene, l’olandese, arrivato a quota 6 gol in campionato risulta essere, secondo i pronostici Milan – Atalanta, uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Charles De Ketelaere marcatore nell’incontro: 3,70 con William Hill