In questo articolo si possono trovare i pronostici Marocco - USA, quote dei bookmakers e analisi match tra nordafricani e statunitensi.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Marocco - USA, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match che inaugurerà i quarti di finale del torneo olimpico maschile, e che avrà luogo al Parco dei Principi di Parigi alle ore 15:00 di venerdì 2 agosto., con la formazione capitanata da Achraf Hakimi che parte con i favori del pronostico.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Marocco - USA

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Marocco - Stati Uniti bet365 Sisal William Hill Marocco in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.97 2.80 2.90 Risultato esatto 2-1 Marocco 9.50 9.50 9.00 Soufiane Rahimi marcatore nell’incontro 3.50 3.50 2.70

Ulteriori quote Marocco - USA, pronostici e mercati possono essere consultati sulle piattaforme degli operatori. Inoltre i lettori troveranno approfondimenti sul mondo del betting visitando

la nostra guida ai migliori bonus deposito dei top bookmaker in Italia

la nostra pagina dedicata al codice promozionale Lottomatica esclusivo per ottenere un bonus benvenuto maggiorato.

Come scommettere su Marocco - USA: analisi match e pronostici.

I nordafricani hanno terminato il girone B a pari punti con la favorita Argentina, ma sono passati alla fase ad eliminazione diretta da primi del girone in virtù della vittoria per 2-1 contro l’albiceleste alla prima giornata. Contro gli USA partono da favoriti e potrebbero dimostrarsi l’outsider della competizione.

Per i pronostici Marocco - USA occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MAROCCO (4-2-3-1): Munir; Hakimi, Boukamir, Targhalline, El Ouahdi; Richardson, El Azzouzi; Akhomach, El Khannouss, Ben Seghir; Rahimi.

Munir; Hakimi, Boukamir, Targhalline, El Ouahdi; Richardson, El Azzouzi; Akhomach, El Khannouss, Ben Seghir; Rahimi. USA (4-3-3): Schulte; Harriel, Robinson, Zimmerman, Tolkin; Tessmann, Dietz, Mihailovic; Paredes, Aaronson, Yow.

Confrontare le quote vincente della partita Marocco - USA permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Marocco vuole le semifinali

I nordafricani partono da favoriti contro gli Yankees. La nazionale olimpica marocchina guidata da Tarik Sektioui ha tutte le caratteristiche per poter mettere in difficoltà la rappresentativa a stelle e strisce, e per questo motivo i pronostici Marocco - Stati Uniti prevedono che gli africani possano riuscire a concludere la prima frazione di gioco già in vantaggio.

Scommessa 1; Marocco in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,87 con bet365

I nordafricani vogliono proseguire la tradizione

Dopo lo storico quarto posto della nazionale maggiore ai mondiali qatarioti del 2022, 2 anni dopo la rappresentativa olimpica marocchina vuole seguire le orme dei “fratelli maggiori” provando ad arrivare il più lontano possibile alle Olimpiadi di Parigi.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Marocco: 9,50 con Sisal

Soufiane Rahimi vuole conquistare l’Europa

Capocannoniere della competizione con 4 reti, l’attaccante della squadra araba dell’Al-ain grazie all sue prestazioni potrebbe risvegliare le sirene europee che potrebbero provare a portarlo a giocare nel Vecchio Continente. Con la media di più di un gol a partita Soufiane Rahimi è indicato essere dai pronostici Marocco - USA come un dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Soufiane Rahimi marcatore nell’incontro: 2,70 con William Hill