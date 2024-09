In questo articolo si possono trovare i pronostici Manchester United-Tottenham, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Manchester United – Tottenham, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Erik ten Hag e quella allenata da Ange Postecoglou.

La partita, valevole per la sesta giornata di Premier League, si disputerà alle 17:30 di domenica 29 settembre all’Old Trafford.

I nostri pronostici Manchester United - Tottenham

Il nostro pronostico Manchester United - Tottenahm bet365 LeoVegas William Hill Pareggio 3.70 3.70 3.90 Over 4,5 3.50 3.45 3.20 Parziale/Finale Man United/Pareggio 13.00 11.50 13.00

Come scommettere su Manchester United – Tottenham: analisi match e pronostici

Due delusioni a confronto. Da un lato un Manchester United che proprio non riesce a decollare nonostante l’importantissima campagna trasferimenti. Dall’altro lato un Tottenham che vuole definitivamente archiviare i due K.O. contro Arsenal e Newcastle: gli Spurs vengono dai successi su Brentford e Qarabag, ma ancora non possono dirsi fuori dalla crisi.

Probabili formazioni Manchester United vs Tottenham

Per i pronostici Manchester United – Tottenham occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Ugarte, Mainoo; Amad Diallo, Fernandes, Rashford; Zirkzee. Allenatore: Ten Hag

Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Ugarte, Mainoo; Amad Diallo, Fernandes, Rashford; Zirkzee. Allenatore: Ten Hag TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Kulusevski, Bentancur, Maddison; Johnson, Solanke, Son. Allenatore: Postecoglou

Confrontare le quote vincente della partita Manchester United – Tottenham permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

United e Tottenham ancora a braccetto al termine del match?

Red Devils e Spurs si ritrovano entrambi a quota 7 punti in classifica. L’impressione è che le due squadre possano ritrovarsi ancora a condividere la posizione in classifica al termine del match: il pareggio è risultato decisamente plausibile, anche alla luce dei valori in campo. I due organici sembrano qualitativamente molto simili, entrambi incapaci di impensierire una superpotenza come il Manchester City e una solida realtà come l’Arsenal.

Scommessa 1; Pareggio 3,75 con bet365

Squadre troppo giù in classifica, ma almeno la gara si preannuncia spettacolare

Le due squadre appaiono troppo lontane dalle zone di alta classifica (già 6 punti di svantaggio dal City di Guardiola), ma almeno la sfida dell’Old Trafford potrebbe essere nel segno dello spettacolo. A parlare sono i numeri: il Tottenham ha già realizzato 9 gol in questo campionato (nessuno ha fatto meglio fuori dalla top 5), mentre la difesa del Manchester United appare tutt'altro che perfetta (come certifica la dinamica sconcertante che ha portato al gol del pareggio del Twente in Europa League). Per questi fattori, puntiamo con decisione su una gara nel segno di almeno 5 gol.

Scommessa 2; over 4,5: 3,45 con Leovegas

Il Manchester United ci proverà, ma il Tottenham non si arrenderà

Il Manchester United cerca un successo casalingo che manca dal 16 agosto scorso (1-0 contro il Fulham). De Ligt e compagni ci proveranno dai primi minuti e, per la nostra previsione, potrebbero chiudere il primo tempo in vantaggio, grazie alle giocate di Bruno Fernandes e dell’ex bolognese Zirkzee. Nella ripresa, però, ci aspettiamo la reazione (e il pareggio finale) del Tottenham con i top player Son e Maddison.

Scommessa 3; parziale/secondo tempo Manchester United/pareggio: 13,00 con William Hill