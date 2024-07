In questo articolo è possibile confrontare le quote vincente della Premier League 2024/2025 e consultare i pronostici dei nostri esperti di scommesse.

In questo articolo i lettori troveranno un confronto quote vincente Premier League 2024/25 con i consigli utili e pronostici per scommettere online.

A poco meno di un mese dall’inizio del Campionato inglese, a detta degli scommettitori rimane il Manchester City di Pep Guardiola la candidata principale per la vittoria finale. I citizens, pur rischiando di perdere Kevin De Bruyne, attratto come tanti dalle sirene arabe, partono con i favori del pronostico, seguiti a stretto giro dall’Arsenal di Arteta e dal Liverpool di Slot.

Pronostici e quote vincente Premier League 2024/25

Il City vuole confermarsi

Dopo aver conquistato la quarta Premier League consecutiva, i citizens cercheranno di arrivare a quota 5. In quella che, molto probabilmente, sarà l’ultima stagione di Pep Guardiola alla guida del club di Manchester City, i campioni in carica d’Inghilterra partono nettamente da favoriti dalle quote vincente Premier League.

Scommessa 1; vittoria Manchester City: 1,66 con bet365

L’Arsenal vuole provarci

A 2 punti dalla gloria nell’ultima stagione, l’Arsenal nell’annata 2023/24 è stato a lungo in testa nella Premier League ma non è bastato contro gli uomini di Guardiola che hanno conquistato la vittoria negli ultimi 90 minuti. Determinati a conquistare il loro quarto titolo, i Gunners allenati da Mikel Arteta cercheranno in tutti i modi di mettere in difficoltà gli avversari.

Scommessa 2; vittoria Arsenal: 2,75 con Sisal

Il Liverpool vuole ripartire da Slot

Con una vera e propria rivoluzione tecnica in panchina, il Liverpool ha salutato Jurgen Klopp, uno degli allenatori più vincenti della storia dei reds per scommettere su Arne Slot. L’allenatore olandese ex Feyenoord è alla prima esperienza in una grande squadra estera, e il club di Merseyside si affida a lui mettendo anche mezza squadra sul mercato. Sono 3 infatti i nomi importanti che, a detta dei rumors, potrebbero lasciare Anfield, forse distratti dalle sirene arabe. Si tratta di Virgil Van Dijk, Momo Salah e Trent Alexander-Arnold, che potrebbero lasciare Liverpool entro la fine della sessione del mercato estivo.

Scommessa 3; vittoria Liverpool: 8,50 con William Hill