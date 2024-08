In questo articolo si possono trovare i pronostici Manchester United – Liverpool, le quote dei bookmakers e l’analisi della gara.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Manchester United - Liverpool, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match valido per il terzo turno di Premier League. La gara è in programma domenica 1 settembre allo stadio Old Trafford di Manchester, con fischio d’inizio alle 17:00 italiane. Si chiude con il botto la terza giornata di Premier League, con un big match da far tremare i polsi tra Manchester United e Liverpool. Inizio in chiaroscuro per i Red Devils, che hanno vinto la gara d’esordio contro il Fulham ma si sono dovuti arrendere al Brighton. Inizio lanciato invece per il Liverpool, che ha vinto sia contro l’Ipswich che contro il Brentford. Si contano 212 precedenti tra le due squadre. Lo United ha vinto 83 volte, il Liverpool 71, mentre i pareggi sono stati 60.

I nostri pronostici Manchester United – Liverpool

Il nostro pronostico Manchester United - Liverpool bet365 Sisal William Hill Salah primo marcatore dell’incontro 5.50 5.00 5.00 Esito finale 1 3.60 3.60 3.75 Over 3,5 2.10 2.00 2.05

Come scommettere su Manchester United – Liverpool: analisi match e pronostici

Ten Hag è partito come aveva chiuso la scorsa stagione, con una squadra che non riesce a dare continuità ai risultati. La gara contro il Liverpool è il primo crocevia della stagione. Uno scontro diretto in chiave Champions League contro una delle principali accreditate alla vittoria finale della Premier League. Proprio il Liverpool ha iniziato come meglio non avrebbe potuto il regno di Arne Slot. Il tecnico olandese ha preso il comando dei Reds reduci da nove anni di successi targati Klopp ed ha subito impresso la sua filosofia di gioco alla squadra.

Probabili formazioni Manchester United vs Liverpool

Per i pronostici Manchester United – Liverpool occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

Manchester United (4-2-3-1) : Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Casemiro, Mainoo; Mount, Bruno Fernandes, Rashford; Zirkzee. All. Ten Hag.

: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Casemiro, Mainoo; Mount, Bruno Fernandes, Rashford; Zirkzee. All. Ten Hag. Liverpool (4-2-3-1); Allison; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, MacAllister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Jota. All. Slot.

Confrontare le quote vincente della partita Manchester United – Liverpool permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La vittima preferita di Salah

L’attaccante egiziano ha sfidato in 14 occasioni il Manchester United, mettendo a segno 12 reti, 10 delle quali solo nelle ultime tre stagioni. Numeri impressionanti per Mohammed Salah, su cui converrebbe scommettere come primo marcatore secondo i pronostici Manchester United - Liverpool. L’attaccante del resto è diventato uno dei leader dei Reds: due reti nei primi 180 minuti di Premier League 2024/25 ed un record personale di 93 reti in 128 gare di Premier League.

Fattore Old Trafford per lo United

Gli alti e bassi della squadra di Ten Hag in questo inizio di stagione sembrano confermare le previsioni dei bookies, che vedevano lo United distante nella lotta per la vittoria del campionato. Anche per questo una vittoria in casa contro il Liverpool potrebbe essere quella iniezione di stima e fiducia che serve allo United per invertire i pronostici della vigilia.

Si attendono gol e spettacolo

Due attacchi stratosferici a sfidarsi. Per lo United Fernandez, Rashford, Mount e Zirkzee, per il Liverpool Salah, Szoboszlai, Diaz e Jota. Questi quelli in campo, perché di qualità assoluta ce n’è in abbondanza anche in panchina per entrambe le squadre. Lecito, insomma, aspettarsi una gara ricca di gol e di spettacolo ed anche per questo puntare su un over 3,5 secondo i pronostici Manchester United - Liverpool potrebbe rivelarsi la scelta giusta.

