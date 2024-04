Pronostici Manchester City – Real Madrid e informazioni utili per scommettere: citizens favoriti per il passaggio del turno

In questo articolo si troveranno i pronostici Manchester City – Real Madrid, quote bookmakers e analisi del match di mercoledì 17 aprile ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Manchester City – Real Madrid, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Dopo il rocambolesco 3 a 3 dell’andata, il City di Pep Guardiola cercherà di sfruttare l’effetto Ethiad per provare ad imporsi sui blancos di Carlo Ancelotti.

I nostri pronostici Manchester City – Real Madrid

Il nostro pronostico Manchester City - Real Madrid bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.50 2.45 2.30 Risultato esatto 2-0 Manchester City 9.50 9.50 8.50 Erling Haaland primo marcatore dell’incontro 4.00 4.40 4.20

Come scommettere su Manchester City – Real Madrid: analisi match e pronostici

Il pareggio del Santiago Bernabeu potrebbe aver complicato il cammino del Real Madrid verso il sogno della decimoquinta. Le merengues dovranno giocare la partita perfetta per provare a battere i campioni in carica del City ed accedere alle semifinali.

Probabili formazioni Manchester City - Real Madrid

Per i pronostici Manchester City – Real Madrid occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson, Stones, Akanji, R. Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; B. Silva, Foden, Grealish; Haaland.

Ederson, Stones, Akanji, R. Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; B. Silva, Foden, Grealish; Haaland. REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin, Carvajal, Nacho Fernandez, Rudiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Vinicius Jr, Rodrygo.

Confrontare le quote vincente della partita Manchester City – Real Madrid permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Giocarsi tutto per passare il turno

Giocarsela alla pari con il Manchester City in casa loro non è il massimo, ma Carlo Ancelotti farà di tutto per imbrigliare l’attacco degli Sky Blues per cercare di concludere i primi 45 minuti in parità per poi provare a giocarsi il tutto per tutto nella ripresa. Secondo i pronostici Manchester City - Real Madrid, è probabile che il match resti in equilibrio per il primo tempo.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,50 con bet365

I citizens vogliono la finale di Londra

Dopo aver compiuto una mezza impresa riuscendo a segnare 3 gol al Santiago Bernabeu, gli uomini di Pep Guardiola dovranno essere bravi a sfruttare il calore del loro pubblico per portare a casa una vittoria che avvicinerebbe sempre di più i citizens alla finalissima di Londra.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Manchester City: 9,50 con Sisal

Erling Haaland cerca il settimo sigillo

Il fuoriclasse norvegese, indiscusso re dell’attacco del Manchester City, ha finora segnato 6 gol in Champions League. Rimasto a secco nella gara d’andata al Santiago Bernabeu, Erling Haaland non vede l’ora di rifarsi davanti al suo pubblico. Ed è anche per questo motivo che i pronostici Manchester City – Real Madrid, indicano il numero 9 dei citizens come uno dei probabili primi marcatori del match.

Scommessa 3; Erling Haaland primo marcatore nell’incontro: 4,20 con William Hill