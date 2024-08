In questo articolo si possono trovare i pronostici Manchester City - Manchester United, le quote dei bookmakers e l’analisi match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Manchester City – Manchester United, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra la squadra di Pep Guardiola e quella allenata da Erik ten Hag. La partita, valevole per l’assegnazione del Community Shield, si disputerà nella splendida cornice di Wembley sabato 10 agosto alle 16:00.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Manchester City -Manchester United

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Manchester City - Manchester United bet365 Sisal William Hill Over 3.5 2.20 2.15 2.20 Risultato esatto 3-2 Manchester City 19.00 17.00 17.00 Erling Haaland primo marcatore 4.00 3.40 4.00

Per ulteriori quote Manchester City - Manchester United, pronostici e mercati si possono visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori troveranno utili info sul mondo del betting consultando

la nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse con cashout

la nostra guida al codice promozionale Sisal, bonus benvenuto e tanto altro.

Come scommettere su Manchester City – Manchester United: analisi match e pronostici

Il Manchester City ha vinto la scorsa edizione della Premier League mentre il Manchester United si è aggiudicato l’ultima edizione della FA Cup. Nell’ultimo atto della coppa nazionale la squadra di Ten Hag ha battuto proprio il City. La squadra di Guardiola si è aggiudicata gli ultimi quattro campionati e sei degli ultimi sette. Un rendimento eccezionale quello dei Citizens, che puntano ad iniziare la stagione con un trofeo. La squadra di Guardiola è la favorita per la sfida di Wembley.

Probabili formazioni Manchester City vs Manchester United

Per i pronostici Manchester City – Manchester United occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Martinez, Amass, Evans; Casemiro, Eriksen; Amad, Mount, Sancho; Rashford.

Onana; Dalot, Martinez, Amass, Evans; Casemiro, Eriksen; Amad, Mount, Sancho; Rashford. MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol; Phillips, Kovacic; Bobb, McAtee, Grealish; Haaland.

Confrontare le quote vincente della partita Manchester United – Manchester City permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Manchester City vuole vendicare la sconfitta in FA Cup

L’ultima volta che City e United si sono affrontate e c’era un trofeo in palio l’hanno spuntata i Red Devils, che lo scorso 25 maggio a Wembley hanno battuto il team di Guardiola per 2-1 grazie ai gol di Garnacho e Mainoo. I Citizens sono determinati a riscattare quella sconfitta e potrebbero riuscirci stando ai pronostici Manchester City - Manchester United. Guardiola ha dovuto fare i conti con diverse assenze durante la preparazione, ma ha avuto sempre a disposizione sia Haaland che Grealish, due giocatori che potrebbero essere decisivi nella sfida di Wembley.

Scommessa 1; over 3.5: 2,20 con bet365

Un derby nel segno del goal

Le ultime cinque sfide tra Manchester City e Manchester United sono state all’insegna del goal. Negli ultimi 5 precedenti tra le due squadre sono stati realizzati sempre almeno 3 reti. A detta dei pronostici Manchester City - Manchester United anche nella sfida di sabato sarà il goal a farla da padrone.

Scommessa 2; risultato esatto 3-1 Manchester City: 17,00 con Sisal

Haaland vuole subito essere protagonista

Il centravanti del Manchester City ha svolto tutta la preparazione ed è determinato a lasciare subito il segno. Un giocatore della stazza di Haaland ha bisogno di tempo per trovare la forma migliore, ma il capocannoniere della scorsa edizione della Premier non ha saltato nemmeno un giorno della preparazione, un dettaglio non di poco conto. Secondo gli esperti potrebbe essere proprio Haaland il primo marcatore dell’incontro.

Scommessa 3; Erling Haaland primo marcatore nell’incontro: 4,00 con William Hill