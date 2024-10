In questo articolo si possono trovare i pronostici Lipsia-Juventus, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lipsia – Juventus, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Marco Rose e quella allenata da Thiago Motta.

La partita, valevole per la seconda giornata della fase campionato della Champions League, si disputerà martedì 2 ottobre alle 21:00 alla Red Bull Arena di Lipsia.

I nostri pronostici Lipsia-Juventus

Il nostro pronostico Lipsia - Juventus bet365 Sisal William Hill Primo marcatore dell'incontro: Dusan Vlahovic 5.50 5.50 6.50 Parziale/Finale Pareggio/Juventus 7.00 7.25 7.00 Risultato esatto: 0-0 11.00 10.50 12.00

Come scommettere su Lipsia – Juventus: analisi match e pronostici

Avversario durissimo per la Juventus di Thiago Motta. Dopo l’esordio ai limiti della perfezione contro il PSV (vittoria nel segno delle grandi giocate di Yildiz), i bianconeri devono vedersela con una squadra di grande spessore come il Lipsia di Marco Rose. I tedeschi vengono dal netto 4-0 contro l'Augusta nella quinta giornata di Bundesliga, mettendosi così alle spalle un periodo negativo nel segno dei pareggi a reti bianche in patria contro St. Pauli e Union Berlino e della sconfitta in Champions al cospetto dell'Atletico Madrid di Diego Simeone.

Dal canto suo, anche la Juventus - al netto della prova con la squadra di Eindhoven - vuole mettersi completamente alle spalle i troppi 0-0 in campionato (addirittura tre consecutivi). L'impressione, però, è che la squadra di Thiago Motta riesca ad esprimersi meglio in Europa (dove difficilmente le squadre si arroccano in difesa) o comunque quando gli avversari sono costretti a sbilanciarsi. Per la serie: una volta in vantaggio, la Juve è squadra difficile da affrontare.

Probabili formazioni Lipsia - Juve

Per i pronostici Lipsia – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi, Orban, Lukeba, Raum; Henrichs, Haidara, Vermeeren, Raum; Sesko, Simons; Openda. Allenatore: Rose

Gulacsi, Orban, Lukeba, Raum; Henrichs, Haidara, Vermeeren, Raum; Sesko, Simons; Openda. Allenatore: Rose JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

Vlahovic vuole ripetersi dopo la doppietta contro il Genoa

Sempre al centro dei riflettori, spesso giudicato incapace di fare da leader di una squadra di vertice, Dusan Vlahovic ha tutta l’intenzione di zittire i suoi detrattori e ripetersi dopo la bella doppietta nel recente successo contro il Genoa. Il serbo rincorre il terzo gol in carriera in Champions League: arriverà contro i tedeschi di Marco Rose? Secondo i nostri pronostici Lipsia - Juventus ci sono ottime possibilità che ciò accada.

Scommessa 1; Dusan Vlahovic primo marcatore: 5,50 con bet365

Juve, contro il Lipsia ci sarà da soffrire. La zampata vincente nella ripresa?

Il Lipsia è squadra che gioca all’attacco, potendo fare leva su un trio niente male composto da Sesko, Openda e Xavi Simons (a conti fatti alcuni dei talenti più interessanti del panorama europeo). La Juventus, però, è squadra che si esalta quando le vengono lasciati degli spazi: ipotizziamo con i nostri pronostici Lipsia - Juve, così, una gara sul pari al termine della prima frazione e poi sbloccata dagli avanti juventini nella ripresa. Occhio, in questo senso, alle giocate di Nico Gonzalez e Francisco Conceicao, protagonisti di una staffetta ad alta velocità.

Scommessa 2; parziale/finale pareggio/Juventus: 7,25 con Sisal

Spettacolo e grandi talenti…e se poi sarà ancora pareggio ad occhiali?

La Juventus è stata protagonista di tre pareggi a reti bianche, il Lipsia di due: numeri che non sono un caso, spia probabilmente di qualche problema realizzativo quando la giornata non va per il verso giusto. Un paradosso bello e buono, perché parliamo di due formazioni che "filosoficamente" si professano iper-offensive. Attenzione, dunque, all'ennesimo 0-0 della stagione.

Scommessa 3; risultato esatto 0-0: 12,00 con William Hill