In questo articolo si possono trovare i pronostici Lecce – Roma, quote dei bookmakers e analisi della partita ore 18:00 di lunedì 1° aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lecce – Roma, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra salentini e giallorossi

Dopo i successi contro Salernitana e Sassuolo, Lecce e Roma si affrontano per provare a centrare un’altra vittoria in campionato.

I nostri pronostici Lecce – Roma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Lecce - Roma bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.95 1.90 Risultato esatto 0-2 Roma 8.50 9.25 8.00 Romelu Lukaku marcatore nell’incontro 2.75 2.25 2.60

Come scommettere su Lecce – Roma: analisi match e pronostici

Con capitan Pellegrini squalificato, Daniele De Rossi sarà costretto a schierare a centrocampo uno tra Bove e Aouar, mentre in attacco Baldanzi dovrebbe trovare spazio accanto all’inamovibile Romelu Lukaku ed El Shaarawy. Tridente anche per Gotti, che schiererà una formazione-specchio per cercare di fermare la Roma.

Probabili formazioni Lecce - Roma

Per i pronostici Lecce – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone.

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone. ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Aouar/Bove, Paredes, Cristante; Dybala/Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

Confrontare le quote vincente della partita Lecce – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Allontanarsi dalla zona calda

Dopo l’approdo ai quarti di finale di Europa League, una Roma sulle ali dell’entusiasmo con un successo si avvicinerebbe ulteriormente alle prime della classe. Discorso diverso quello del Lecce, ancora non matematicamente salvo a + 4 dalla zona retrocessione. Al Via del Mare si scontrano due squadre reduci da due vittorie e con motivazioni diverse. Per questo motivo i pronostici Lecce – Roma prevedono la possibilità di assistere a una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

La Roma per il sogno Champions

Una vittoria contro il Lecce permetterebbe agli uomini di Daniele De Rossi di mettere il sale sulla coda del Bologna, in occasione dello scontro diretto che avrà luogo all’Olimpico il 22 aprile. Prima di quella data i giallorossi saranno impegnati nel derby della capitale contro la Lazio e nella doppia sfida di Europa League contro il Milan. Per questo motivo i capitolini vogliono tornare da Lecce con la vittoria numero 16.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Roma: 9,25 con Sisal

Autore di uno spettacolare assist per Youri Tielemans con la maglia della nazionale belga, in occasione dell’amichevole di lusso pareggiata per 2 a 2 contro l’Inghilterra a Wembley, Romelu Lukaku vuole tornare al gol in campionato e i pronostici Lecce – Roma indicano il gigante belga come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Romelu Lukaku marcatore nell’incontro: 2,60 con William Hill