Pronostici Lecce – Inter e informazioni utili per scommettere: nerazzurri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lecce – Inter, quote dei bookmakers e analisi del match di domenica 25 febbraio ore 18.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lecce – Inter, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per sulla partita prevista per la tarda serata di domenica.

Dopo aver trionfato in Champions League contro i colchoneros di Diego Simeone, i nerazzurri volano a Lecce per proseguire nella loro corsa scudetto.

I nostri pronostici Lecce – Inter

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Lecce - Inter bet365 Sisal William Hill Lautaro Martinez marcatore dell’incontro 2.20 2.00 1.70 Risultato esatto 0-2 Inter 7.00 7.00 6.50 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.40 2.45 2.30

Altre info su Lecce - Inter, pronostico e quote possono essere consultati sui portali ufficiali dei bookmaker. Inoltre i giocatori che volessero saperne di più possono

consultare la nostra guida ai migliori siti di scommesse con bonus registrazione

la nostra pagina dedicata al codice bonus VinciTu alla registrazione, iniziative di benvenuto e altre promo.

Quote maggiorate per le prossime partite in programma

Come scommettere su Lecce – Inter: analisi match e pronostici

Dopo aver sconfitto per 1 a 0 l’Atletico Madrid nella gara d’andata degli ottavi di Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi è ospite dei salentini di Roberto D’Aversa che si trovano al momento a 4 punti dalla zona retrocessione.

Per i pronostici Lecce – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone.

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic.

Confrontare le quote vincente della partita Lecce – Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Un nome una garanzia

Contro l’Atletico Madrid in Champions non è andato a segno, ma una sua incursione ha favorito la rete di Marko Arnautovic che ha così permesso ai nerazzurri di potersi giocare il ritorno degli ottavi di finale al Wanda Metropolitano avendo a disposizione due risultati su tre. Arrivato a 20 gol nel torneo, il numero 10 dei nerazzurri, secondo i pronostici Lecce – Inter, è indicato come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Lautaro Martinez marcatore nell’incontro: 2,20 con bet365

Continuare la corsa

Con una partita in meno rispetto a Juventus e Milan che occupano il secondo e il terzo posto, i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi vogliono comunque mantenere le inseguitrici ad una distanza di sicurezza. Ospite di un Lecce reduce dal 2 a 0 subito dal Torino all’Olimpico, l’Inter non dovrebbe trovare alcuna difficoltà nell’imporsi comodamente sui salentini.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Inter: 7,00 con Sisal

Il Lecce vuole almeno provarci

Al Via del Mare arriva la prima della classe, ma i salentini non perdono in casa in campionato dal 21 gennaio, quando fu la Juventus ad imporsi per 3 a 0 sui pugliesi. Consapevoli della disparità di forze che si vedranno in campo, i giallorossi faranno comunque la loro partita cercando di contenere i nerazzurri e di conquistare almeno un quasi insperato pareggio. Alcuni pronostici Lecce - Inter, infatti, suggeriscono un pareggio al primo tempo.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,30 con William Hill