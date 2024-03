Pronostici Lazio – Udinese e informazioni utili per scommettere: biancocelesti favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio – Udinese, match previsto lunedì 11 marzo ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Udinese, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match che chiuderà, di fatto, la 28esima giornata di Serie A.

Dopo la debacle di Monaco di Baviera dove, in occasione della gara di ritorno degli ottavi di Champions League è stata sconfitta per 3 a 0 dal Bayern Monaco, la Lazio ospita un’Udinese reduce dal deludente pareggio interno contro la Salernitana.

I nostri pronostici Lazio - Udinese

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Lazio - Udinese bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.15 2.10 2.05 Risultato esatto 2-0 Lazio 8.50 9.00 8.00 Lazio in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.60 2.55 2.60

Come scommettere su Lazio - Udinese

Lontanissima dalla zona Champions, la formazione biancoceleste allenata da Maurizio Sarri tenterà in tutti i modi di ritrovare la vittoria in casa contro l’Udinese per regalare una gioia ai propri tifosi dopo la cocente eliminazione dalla Champions League.

Probabili formazioni Lazio - Udinese

Per i pronostici Lazio – Udinese occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile/Castellanos, Felipe Anderson.

Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile/Castellanos, Felipe Anderson. UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Pereyra, Samardzic, Lovric, Payero Zemura; Thauvin; Lucca.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Udinese permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa leggera

Con 41 reti subite, quella dell’Udinese è la sesta peggior difesa del campionato di Serie A. Una Lazio dal dente avvelenato dopo l’eliminazione dalla Champions può approfittare della retroguardia “leggera” degli uomini allenati da Gabriele Cioffi per provare a ritrovare gol e fiducia davanti al proprio pubblico. Per questo motivo i pronostici Lazio – Udinese prevedono la possibilità che la partita tra capitolini e bianconeri si traduca in una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,15 con bet365

Dimenticare la sfida contro il Bayern

La sconfitta contro il Bayern Monaco brucia ancora, ma la Lazio deve riuscire a buttarsela alle spalle e deve provare a concentrarsi sul campionato per cercare di accumulare più punti possibile per provare a raggiungere almeno l’Europa League per la prossima stagione. I pronostici Lazio - Udinese suggeriscono la vittoria per la squadra di casa.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Lazio: 9,00 con Sisal

Ritrovare fiducia

La Lazio questa stagione ha alternato grandi trionfi ad altrettanti tonfi. Formazione alquanto lunatica, quella biancoceleste non riesce a dare punti di rifermento a tifosi ed avversari e può rendersi protagonista di grandi prestazioni così come di partite mediocri. Contro l’Udinese la squadra di Sarri dovrà cercare in tutti i modi di trovare la quadra e di regalare ai propri tifosi la vittoria numero 13 in campionato. Con ogni probabilità, stando ai pronostici Lazio - Udinese, la squadra di casa potrebbe terminare la prima parte del match in vantaggio.

Scommessa 3; Lazio in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,60 con William Hill