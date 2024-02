Pronostici Lazio – Milan e informazioni utili per scommettere: rossoneri leggermente favoriti per la vittoria in trasferta

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio – Milan, quote dei bookmakers e analisi del match del 1° marzo ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Milan, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra biancocelesti e rossoneri, partita che – di fatto – aprirà la 27esima giornata di Serie A.

Dopo aver subìto la rimonta della Fiorentina perdendo per 2 a 1 dopo essere passata in vantaggio al Franchi, la Lazio ospita un Milan reduce dal pareggio per 1 a 1 contro l’Atalanta.

I nostri pronostici Lazio – Milan

Il nostro pronostico Lazio - Milan bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 2.00 2.05 Risultato esatto 2-0 Lazio 17.00 17.00 15.00 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo. 2.10 2.10 2.05

Come scommettere su Lazio – Milan: analisi match e pronostici

Un Milan che deve iniziare a guardarsi le spalle da Bologna e Atalanta va in trasferta all’Olimpico, dove la Lazio ha tutta l’intenzione di sfruttare il più possibile il fattore campo.

Probabili formazioni Lazio - Milan

Per i pronostici Lazio – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson.

Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria/Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli/Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due squadre a viso aperto

I padroni di casa della Lazio sono a caccia di conferme dopo un periodo altalenante, mentre gli uomini allenati da Stefano Pioli sono a caccia della vittoria per cercare di conquistare un posto nell’Europa che conta per la prossima stagione. I pronostici Lazio – Milan prevedono un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,10 con bet365

Il fattore campo

La Lazio questa stagione all’Olimpico è stata capace di battere Atalanta, Fiorentina e, soprattutto, Bayern Monaco. Un Milan reduce da un punto conquistato nelle ultime due partite di campionato dovrà fare molta attenzione al calore dell’Olimpico, fortemente intenzionato a trascinare i propri beniamini alla vittoria. I pronostici Lazio - Milan più coraggiosi danno qualche possibilità alla squadra di casa.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Lazio: 17,00 con Sisal

Risparmiare le forze per la Champions League

La Lazio allenata da Maurizio Sarri in settimana sarà impegnata nella partita probabilmente più importante degli ultimi anni. I biancocelesti infatti voleranno a Monaco di Baviera, dove martedì 5 marzo alle ore 21.00 giocheranno il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco avendo a disposizione 2 risultati su 3. È quindi molto probabile che i capitolini vogliano risparmiare le forze in vista di un impegno così importante e potrebbero quindi accontentarsi anche di pareggiare contro i rossoneri.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,05 con William Hill