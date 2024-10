Pronostici Lazio - Lecce e informazioni utili per scommettere: biancocelesti favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio - Lecce, quote dei bookmakers e analisi della partita prevista domenica 14 gennaio ore 12.30.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio - Lecce, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match previsto allo Stadio Olimpico di Roma.

Prima partita casalinga del 2024 per la Lazio di Maurizio Sarri, che subito dopo il luncht-time match contro il Lecce volerà in Arabia Saudita per giocarsi la Supercoppa italiana con Napoli, Inter e Fiorentina nelle final four previste dal 18 al 22 gennaio a Riad.

I nostri pronostici Lazio - Lecce

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Lazio - Lecce bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 2.00 2.05 Risultato esatto 2-0 Lazio 7.00 6.25 7.50 Mattia Zaccagni primo marcatore dell’incontro 7.50 7.50 7.00

Ulteriori quote Lazio – Lecce, pronostici e mercati sono consultabili per intero sui siti scommesse online dei concessionari di gioco ufficiali. I giocatori che volessero maggiori info a riguardo possono

• consultare la nostra guida ai siti scommesse con bonus senza deposito per nuovi utenti

• ottenere tutte info sul codice promozionale Bwin, bonus benvenuto del bookmaker e tanto altro.

Come scommettere su Lazio - Lecce: analisi match e pronostici

Dopo il pareggio interno contro il Cagliari il Lecce è chiamato ad una trasferta importante all’Olimpico, contro una Lazio reduce da una buona vittoria in Friuli contro l’Udinese.

Probabili formazioni Lazio - Lecce

Per i pronostici Lazio - Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Anderson, Castellanos, Zaccagni.

Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Anderson, Castellanos, Zaccagni. LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Krstovic, Strefezza.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio - Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Lazio arriva facilmente al gol

Con 7 gol nelle ultime 3 partite di campionato, la Lazio di Maurizio Sarri in avanti sta attraversando un ottimo periodo di forma. I biancocelesti arrivano facilmente al gol, e le reti spesso vengono segnate non soltanto dagli attaccanti, ma anche da centrocampisti e difensori, com’è capitato a Matias Vecino e a Luca Pellegrini, entrambi andati in gol nel 2 a 1 contro l’Udinese. Per questo motivo i pronostici Lazio – Lecce prevedono una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,10 con bet365

Sarri cerca la quinta vittoria consecutiva

Dopo aver battuto in campionato Empoli, Frosinone e Udinese, la Lazio si è imposta per 1 a 0 anche nel derby di Coppa Italia contro la Roma, conquistando l’accesso alle semifinali che giocherà contro la Juventus. Per la prima gara interna del 2024 di campionato, Maurizio Sarri cerca la quinta vittoria consecutiva. Ecco perché la squadra di casa potrebbe cavalcare l'onda positiva ed affermarsi anche contro i salentini, come confermano quote e pronostici Lazio - Lecce.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Lazio: 7,25 con Sisal

Mattia Zaccagni per far sorridere di nuovo i suoi tifosi

Un gol nel derby è sempre importante, e questo Mattia Zaccagni lo sa bene. L’ala della Lazio ha scritto il suo nome sul tabellino dei marcatori nella vittoria in Coppa Italia contro la Roma che ha permesso alla Lazio di accedere alle semifinali contro la Juventus. I pronostici Lazio – Lecce indicano proprio l’attaccante cesenate come uno dei primi marcatori del match.

Scommessa 3; Mattia Zaccagni primo marcatore nell’incontro: 7,00 con William Hill