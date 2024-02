In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio – Bologna, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 18 febbraio ore 12.30.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Bologna, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match previsto per l’ora di pranzo che aprirà – di fatto – la domenica calcistica.

Dopo essersi, contro ogni pronostico, imposta per 1 a 0 contro la corazzata Bayern Monaco in occasione del turno d’andata degli ottavi di finale di Champions League, la Lazio ospita un Bologna in piena corsa Champions.

I nostri pronostici Lazio – Bologna

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Lazio - Bologna bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.50 2.25 2.30 Risultato esatto 1-1 6.00 6.00 5.80 Lazio in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.10 2.90 2.87

Maggiori informazioni, quote Lazion - Bologna, pronostici e mercati sono disponibili sui siti scommesse online ufficiali dei bookmaker. In più altre info possono essere trovate

nella nostra pagina con un confronto dei migliori siti con promo bonus multipla

nella nostra guida al codice promo LeoVegas ed i bonus benvenuto per i nuovi utenti.

Come scommettere su Lazio – Bologna: analisi match e pronostici

Reduce dal 2 a 0 inflitto alla Fiorentina in occasione del recupero della 21esima giornata di Serie A, il Bologna fa visita ad una Lazio galvanizzata dalla vittoria contro il Bayern in Champions League.

Probabili formazioni Lazio - Bologna

Per i pronostici Lazio – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni/Isaksen.

Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni/Isaksen. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì/Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due squadre a viso aperto

Entrambe reduci da due vittorie importanti. La Lazio in Champions contro il Bayern Monaco e il Bologna al Dall’Ara nella partita di recupero contro la Fiorentina, i biancocelesti e i rossoblu si affronteranno in una gara a viso aperto. I capitolini che hanno ancora una gara da recuperare (il match contro il Torino previsto il 22 febbraio) con una vittoria possono avvicinarsi proprio a ridosso dei felsinei rendendo la lotta per il quarto posto ancora più entusiasmante. Si prospetta un match con molti goal, come suggeriscono i pronostici Lazio - Bologna.

Scommessa 1; over 2.5: 2,50 con bet365

Gli esperti puntano al pari

Dopo l’ebbrezza Champions ci può anche stare un caso fisiologico, ed entrambe le squadre sono reduci da tanti impegni ravvicinati che, alla lunga, possono stancare sia fisicamente che mentalmente. Per questo motivo i pronostici Lazio – Bologna prevedono, tra i risultati possibili, un pareggio per 1 a 1 tra le due formazioni.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,00 con Sisal

Approfittare dell’euforia Champions

Battere per 1 a 0 una delle candidate alla vittoria della Champions League, subendo praticamente poco o niente a livello difensivo, può galvanizzare chiunque. La bravura di Maurizio Sarri starà nel cercare di catalizzare quest’euforia per provare a fare risultato anche contro una delle squadre più in forma del campionato, il Bologna di Thiago Motta diretta concorrente per un posto in Champions per la prossima stagione.

Scommessa 3; Lazio in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,87 con William Hill